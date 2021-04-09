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Генерал Кривонос: Украина должна донести россиянам цену возможного вторжения Кремля

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  • 9.04.2021, 9:57
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Генерал Кривонос: Украина должна донести россиянам цену возможного вторжения Кремля
Сергей Кривонос

Это может поколебать общественное мнение в РФ.

В условиях военной эскалации со стороны Российской Федерации Украина должна оказать конструктивное влияние на информационное пространство в РФ и донести россиянам цену возможного вторжения.

Об этом в комментарии Guildhall заявил экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал Сергей Кривонос.

«То, что мы должны сегодня делать и не делаем, в рамках противодействия работы российским спецслужбам по нагнетанию паники в украинском обществе, – это работать в российском медиа пространстве. Сегодня мы должны оказать конструктивное влияние в российском обществе и объяснить цену возможного вторжения Кремля в Украину», – заявил экс-заместитель секретаря СНБО Украины.

«Если четко продемонстрировать, что в случае открытой агрессии Российской Федерации против Украины или агрессии в том или ином формате десятки и сотни российских сынов и мужей могут погибнуть, это будет конструктивно. Данную информацию сегодня необходимо донести не только до российских военнослужащих, а в первую очередь к их родным, которые их ждут и верят, что они вернутся живыми, а они могут погибнуть. Мы должны сеять правдивое зерно недоверия к властям и колебаний в сердца россиян, которые власти Кремля настраивают против Украины», – подытожил генерал Сергей Кривонос.

Напомним, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям «Запад 2021» стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.

Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.

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