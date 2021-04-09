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В Беларуси появилась финансовая пропасть между компаниями

  • 9.04.2021, 10:45
В Беларуси появилась финансовая пропасть между компаниями

Экономика расслаивается.

В стране идет сезон обнародования аудированной отчетности акционерных обществ и эмитентов облигаций. Порою их результаты отличаются кардинальным образом, пишут banki24.by.

Самую крупную прибыль среди публичных компаний Беларуси в 2020 году, похоже, показало ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Эта компания является дочерней по отношению к российскому ПАО «Газпром». Сделка по покупке последних 50% акций бывшего Белтрансгаза была финализирована на рубеже 2011—2012 гг.

Принцип работы у Газпром трансгаз Беларусь таков. На границе Беларуси и России компания приобретает газ у материнской структуры, после чего реализует его белорусским потребителям с собственной надбавкой. В последнее время размер надбавки «дочки» Газпрома колеблется около 20 USD на 1000 кубов газа.

По информации Лукашенко, в 2021 году Беларусь приобретает газ на границе с РФ по 128,5 USD за 1000 кубов. Таким образом, без учета НДС перепродажа газа внутри Беларуси происходит примерно по 150 USD.

Выручка Газпром трансгаз Беларусь выросла с 6,851 млрд BYN в 2019-м до 7,524 млрд BYN в 2020-м, прибыль от реализации продукции — с 662,6 до 884,6 млн BYN. «Дочка» Газпрома является одним из крупнейших налогоплательщиков Беларуси.

Согласно отчету за 2020 год только по налогу на прибыль предприятие перечислило 174 млн BYN. Чистая прибыль компании в 2020-м составила 754,2 млн BYN (против 507,1 млн BYN в 2019-м). Росту прибыли вероятно поспособствовала девальвация белорусского рубля к доллару.

Дело в том, что Беларусь закупает у России газ и нефть исключительно за твердую валюту.

На другом краю от Газпром трансгаз Беларусь по эффективности в 2020 году стоит ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» (ГЗЛиН). Это предприятие входит в холдинг «Гомсельмаш», основным видом деятельности по отчету является сельскохозяйственное машиностроение.

В минувшем десятилетии участники холдинга «Гомсельмаш» получили существенную господдержку. Часть проблемного долга была конвертирована в облигации, что позволило холдингу улучшить качество обязательств.

Выручка ГЗЛиН за 2020 год составила 130 млн BYN. По сравнению с 2019-м это падение даже в номинале (было 135,2 млн BYN). Прибыль от реализации продукции достигла всего 6,2 млн BYN (против 8,6 млн BYN в 2019-м). В 2020 году ГЗЛиН понес гигантские убытки от инвестиционной и финансовой деятельности — 256,1 млн BYN.

В основном эти потери сформировались за счет негативных курсовых разниц. В итоге чистый убыток предприятия за 2020 год составил 251,9 млн BYN. Непокрытый убыток ГЗЛиН на 1 января 2021 года составил 383,4 млн BYN.

В результате на ту же дату собственный капитал компании стал отрицательным — минус 234,2 млн BYN.

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