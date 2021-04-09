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В Беларуси налоговики будут вести базу данных учета доходов физических лиц

  • 9.04.2021, 10:55
  • 1,012
В Беларуси налоговики будут вести базу данных учета доходов физических лиц

Вступило в силу постановление так называемого «правительства».

Седьмого апреля незаконное «правительство» Беларуси приняло постановление №201 «О представлении сведений о доходах физических лиц», сообщает портал pravo.by.

В утвержденном документом положении станет понятен перечень, порядок и сроки представления данных о доходах физлиц, а также сведений о выданных и перечисленных им деньгах.

Это не коснется данных о средствах, которые относятся к госсекретам или банковской тайне, но затронет направление денежных средств людьми в госорганы и иные организации (они указаны в пункте 2 статьи 14 Налогового кодекса), представительства иностранных организаций, белорусским ИП, нотариусам и адвокатам, а также получение денежных средств от перечисленных субъектов хозяйствования. Указанные сведения предоставляются в Министерство по налогам и сборам для формирования автоматизированной информационной системы учета доходов физических лиц (базы данных АИС учета доходов физических лиц).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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