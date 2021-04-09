Специи с кишечной палочкой и орешки с красителем для водомета: опасные продукты в белорусских магазинах 9.04.2021, 11:03

Что попало в список продовольственных товаров, запрет на продажу которых действует с апреля 2021 года?

Госстандарт запретил продавать в Беларуси с 10 апреля несколько известных видов кофе «3 в 1» в пакетиках от Jacobs и «Жокей». Впрочем, в списке опасной продукции только в апреле появились и другие известные товары: детское питание, специи, закуски, корнишоны и даже «полезные» сухофрукты, которые вы наверняка знаете.

Госстандарт периодически берет на пробы обычные товары из магазинов, чтобы проверить, не «забыл» ли производитель указать весь состав и что вообще за продукт находится в упаковке. Иногда в безобидных продуктах обнаруживаются лошадиные дозы консерванта или опасные красители, а иногда молоком называется совсем не молоко. Бывают и чисто технические нарушения — например, производитель не указал детский возраст, начиная с которого ребенок может пользоваться игрушкой. Нарушителям специалисты Госстандарта дают предписания: устранить недостатки (если это возможно) или уничтожить продукт. А для потребителей и поставщиков создают список товаров, которые с даты предписания продавать нельзя. Вот лишь некоторые продукты, запрет на продажу которых действует с апреля 2021 года, пишет onliner.by.

Орешки и зефир с красителем, которым заправляли водомет

В орешках в хрустящей оболочке со вкусом креветок Nutizz Госстандарт нашел синтетический краситель, который был не указан в составе на упаковке. Речь идет о «Солнечном закате» (Е110), способном оказать отрицательное влияние на активность и внимание детей. К слову, им в сентябре заправили водомет в Минске, чтобы помечать протестующих против инаугурации.

Этот же краситель нашли во многих товарах, в том числе в зефире со вкусом шоколада и смородины от российской кондитерской фабрики «Кронштадтская». Также в список опасных продуктов попал украинский арахис в хрустящей оболочке со вкусом чили от Big Bob. В составе нашли запрещенный подсластитель стевиолгликозиды (Е960). В некоторых орешках «Пивкоин» также обнаружили превышение нормы красителей и наличие запрещенных добавок.

Детские игрушки Кotik из Китая

Были претензии и к краске, которой покрыты многие виды китайских игрушек для самых маленьких (а к таким предъявляют повышенные требования из-за того, что дети все тянут в рот). Обнаружены и другие недостатки — например, не указан возраст, начиная с которого ребенок может играть с такой игрушкой.

Специи с пеликаном и кишечной палочкой

В известных специях с изображением пеликана (молотой куркуме, кориандре и мускатном орехе) от «Мастер Дак» нашли и вовсе страшное — кишечную палочку. Как она там оказалась — остается только догадываться. Обнаружили там и превышение в 13—14 раз других микроорганизмов. Вредные палочки выявили в растворимом супе харчо производителя.

«Фруктовые кусочки» из яблок от «Фруто Няни»

На этикетке написано «только натуральные фрукты», а внутри — превышение допустимого уровня консерванта. «В составе продукта обнаружена не заявленная изготовителем в маркировке пищевая добавка — консервант диоксид серы в количестве 89,5 мг/кг при максимально допустимом уровне 50 мг/кг (превышено в 1,79 раза), что может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний», — сообщает Госстандарт.

Сок гранатовый «Наргиля»

Здесь Госстандарт обнаружил не заявленную российским изготовителем «Телли-Консерв» пищевую добавку — красный очаровательный (Е129), которая вообще недопустима при производстве соков.

Корнишоны маринованные от Mikado

При производстве всем известных корнишонов использовались подсластители сахарин натрия и цикламат натрия вместе с сахаром. И кажется, вот самое безобидное нарушение из списка — производитель не указал сведения о пониженной калорийности продукта.

Сушеное манго из Азии

Опасным оказалось даже сушеное манго из Азии от Vanda Preserved Food Co и манго марки King с надписью «100% натуральный продукт». Но испытания Госстандарта помогли выявить синтетический краситель тартразин (Е102) и превышение консерванта диоксида серы в 10 раз, который может вызвать аллергические реакции и противопоказан при отдельных видах заболеваний.

Что-то похожее на плавленый колбасный сыр

На самом деле он имеет длинное название «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенного по технологии плавленого сыра, колбасного копченого „Янтарный“, массовая доля жира в сухом веществе 40%, в том числе растительного жира не более 19,8%». Но как оказалось, даже названия молокосодержащего российский продукт не достоин: массовая доля молочного жира в нем составила менее 13,6% при норме более 50%. Производитель — российское товарищество на вере «Сыр „Стародубский“».

Молокосодержащий продукт «Сгущенка», где в 10 раз меньше жира, чем нужно

К сгущенке от российского производителя «Промконсервы» тоже возникли вопросы — «она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается, и является опасной». В этом молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира доля этого самого жира оказалась в 10 раз меньше (менее 5% при норме более 50%).

Псевдотушенка из говядины

Тушенка от «МПК „Потанино“», по результатам анализа специалистов, тоже оказалась совсем не тушенкой. Госстандарт сообщил, что «изготовитель умышленно придал [продукту] внешний вид и отдельные свойства» кусковых консервов, хотя это нечто другое. Указанная тушеная говядина «Люкс» состоит из кусочков жировой ткани и слишком маленьких кусочков мяса, которых недостаточно для того, чтобы зваться «кусковыми консервами».

Мы задали вопросы Госстандарту о том, как проводится проверка и при каких условиях могут вернуть на полки магазинов данные товары. Как только получим ответы — сразу опубликуем их.

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