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Ученые обнаружили неизвестные ранее виды животных

  • 9.04.2021, 11:21
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Ученые обнаружили неизвестные ранее виды животных

Они жили в Китае 120 миллионов лет назад.

Ученые обнаружили два новых вида роющих животных, которые жили на северо-востоке Китая 120 миллионов лет назад. Об этом пишет dailymail (перевод - «Апостроф»).

Ископаемые виды идентифицированы как далекие предки млекопитающих. Друг на друга они совершенно не похожи, но одна общая черта у них все-таки нашлась - оба этих вида были так называемыми роющими животными. Остатки скелетов этого вида, называемого Fossiomanus sinensis и Jueconodon chenispiky, показывают, что у них были когти, предназначенные для создания туннелей.

Они также представляют собой первых "животных-копателей", обнаруженных в этой экосистеме.

"Существует множество гипотез о том, почему животные роются в земле и живут под ее поверхностью, - говорит ведущий автор исследования Джин Мэн, куратор отдела палеонтологии Американского музея естественной истории. - Для защиты от хищников, для поддержания относительно постоянной температуры тела или для поиска источников пищи, таких как насекомые и корни растений".

Кроме того, у этих существ была выявлена еще одна необычная особенность: удлиненный позвоночник. Обычно у млекопитающих насчитывается 26 позвонков от шеи до бедра. Однако у представителей вида Fossiomanus было 38 позвонков, а у Jueconodon - 28. Ученые считают, что это могло быть результатом генных мутаций, определяющих количество и форму позвонков в начале эмбриотического развития животных.

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