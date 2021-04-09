«Белорусский двор для милицейских патрулей — все равно что Шервудский лес для стрелков шерифа» 1 9.04.2021, 11:29

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Даже гордость разбирает.

Вчера министерство труда призналось, что самые востребованные в стране люди – медики. Оказывается, стране не хватает примерно шести с половиной тысяч врачей, медсестер и санитаров. И в тот же день министерство здравоохранения, логично и последовательно, уволило очередного врача за очередное неправильное мнение, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

А еще я вчера встретил у нас во дворе патруль. Скажешь: «Нашел чем увидеть. Кто этих патрулей не видел?». Но это был не какой-то там патруль из двух или трех человек. Их было пятеро. Вот впятером они патрулировали наш двор. Я даже почувствовал гордость. Получается, что наш двор для милицейских патрулей все равно что Шервудский лес для стрелков шерифа. Меньше, чем впятером лучше не заходить.

Но я сейчас не про местечковый патриотизм. На самом деле патруль из пяти человек, гуляющий по двору и нехватка врачей – это про одно и тоже. Это симптомы одной болезни, которая называется – отмирание государства. Потому что, сосредоточившись на собственной безопасности (ну еще на безопасности красауцау, которые ее охраняют) власть потихонечку теряет все остальные свои функции.

Она все меньше в состоянии управлять экономикой. Забирать деньги из банков и заливать ими долги убыточных заводов, это не управление, а экспроприация, замаскированная под валютные облигации.

В стране ломается все что может сломаться, а скоро, начнет выходить из строя то, что ломаться в принципе не должно. Вот мне кажется, что все эти водопроводные проблемы как-то связаны с великой войной ЖЭСов против бчб. Ну некогда им водопроводами заниматься, когда есть дела поважнее.

И я уж не говорю про функцию «внешняя политика». Потому что, неважно: собираются власти и правда закрыть посольства или они решили просто напугать Запад. С посольствами или без посольств внешней политики у белорусских властей все равно не осталось.

При этом, несмотря на возросшее количество патрулей на душу населения, функцию обеспечения безопасности этого населения, государство ведь тоже не выполняет. Потому что, встречая патруль из пяти человек, ты же не чувствуешь себя в безопасности. Первым делом думаешь: «А хорошо ли я спрятал оленя, добытого в королевском лесу?».

И пока между государством и обществом будет сохраняться существующее сейчас легкое недопонимание, государство будет терять свои функции, а сфера применения власти будет сокращаться. И ведь, характерно, что никто эти функции у власти не отбирает силой. Она отказывается от них добровольно. Просто, потому что, ресурсов, во всех смыслах этого слова, у нее осталось только на то, чтобы обеспечивать свои выживание. А заниматься всем остальным, получается, уже некогда, неинтересно, да и денег нет.

Это отмирание функций не значит, что текущая власть отомрет сама по себе. Но есть же много желающих ей помочь. Потому что, единственная задача, с которой беларусские власти справляются «на отлично» — это умножение числа своих недоброжелателей. И чем больше власть укрепляет свою безопасность, тем больше становится этих недоброжелателей. США, которые собираются ущемить «Белнефтехим», Евросоюз, который готовит новый пакет санкций на десятки компаний, десятки тысяч попавших на сутки, под уголовные дела и их родственники, разоренные бизнесмены, люди, уволенные за неосторожное посещение концерта или прогулку в неправильном месте в неправильное время. Ну, короче говоря, чтобы всех не перечислять, белорусский народ.

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