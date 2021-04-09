Белорусы тратят копейки на здоровье, образование и отдых 9.04.2021, 11:41

Как выглядит потребительский бюджет обычной семьи?

Главная часть расходов семей идет на удовлетворение базовых потребностей. Лишь небольшую часть семейного бюджета белорусы пускают на иные нужды, сообщает banki24.by.

Каждый год чиновники замеряют уровень и качество жизни населения Беларуси. Для этого они используют специально собранные выборки из нескольких тысяч человек.

Выборка максимально приближена к демографической структуре страны по данным переписи. Это позволяет распространять полученные данные на все население. В 2020 году денежные расходы на одно домашнее хозяйство РБ составили 1391 BYN в месяц. Основная масса трат приходилась на потребление: доля потребительских расходов 73,9%, что было эквивалентно 1028 BYN.

В свою очередь, главную роль в потребительских расходах белорусов играют траты на продукты питания вместе с алкоголем и табачными изделиями, на одежду и обувь и на оплату жилищно-коммунальных услуг. В первом случае (пища и вредные привычки) это 406 BYN в месяц, во втором — 66 BYN, в третьем — 78 BYN.

В структуре потребительских расходов питание и вредные привычки заняли 39,5%, одежда и обувь — 6,5%, коммуналка — 7,6%. Высокая доля питания, алкоголя и табака косвенно свидетельствует о низком уровне жизни населения. В странах Центральной и Западной Европы доля расходов на эти цели заметно ниже.

На этом фоне довольны скромны траты белорусов на здравоохранение, культуру, отдых и спорт, а также на образование. На охрану здоровья белорусы направляли по 58,5 BYN на семью в месяц, на культуру, отдых и спорт — 49,9 BYN, на образование — всего 16,1 BYN.

Уровень расходов по названным статьям семейного бюджета сильно зависит от места проживания. Так, в Минске одно домашнее хозяйство тратило 79,1 BYN в месяц на здравоохранение, 71,4 BYN — на культуру, отдых, спорт, 29,8 BYN — на образование.

Среди регионов Беларуси на здравоохранение меньше всего тратили в Гомельской области (49,9 BYN), больше всего — в Брестской (59,4 BYN). На культуру, отдых и спорт ниже всего расходы были в Гродненской области (40,6 BYN), выше всего — в Гомельской (50,7 BYN). На последнем месте по тратам на образование находилась Могилевская область (10,8 BYN), на первом — Гомельская (16,2 BYN).

Есть разница в расходах на указанные нужды по городской и сельской местности. В городах и поселках на здравоохранение потратили 63,1 BYN, на селе — 46,2 BYN, на культуру, отдых и спорт — 55,6 BYN и 34,7 BYN соответственно, на образование — 19,4 BYN и 7,6 BYN.

Размер расходов разнится в зависимости от уровня материального благополучия. У 20% самых бедных домохозяйств траты на здравоохранение составили 32 BYN, на культуру, отдых и спорт — 29,4 BYN, на образование — 14,5 BYN, у 20% самых богатых — 85 BYN, 84,4 BYN и 20,5 BYN соответственно.

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