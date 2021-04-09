Путин и Байден на грани Холодной войны, которую Россия не переживет Владислав Гирман, «Деловая столица»

9.04.2021, 11:53

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Кремль уже готовит запасные пути для отступления?

Источники Bloomberg сообщили, что администрация Джо Байдена уже завершила анализ действий РФ и по итогам сегодняшней встречи высокопоставленных чиновников примет решение о том, как именно наказать Москву за вмешательство в выборы в 2020 г., масштабную кибератаку на американские правительство и частные компании, а также за отравление и приговор для Алексея Навального.

Собеседники информагентства допускают, что санкции коснутся близкого круга президента РФ Владимира Путина и структур, стоявших за вмешательством в выборы.

Кроме того, Штаты могут объявить персонами нон грата так называемых российских дипломатов, на самом деле являющихся сотрудниками спецслужб.

Вполне прогнозируемый ответ. В Вашингтоне ранее уже намекали, что именно таким образом отреагируют на поведение Кремля. Более чем красноречивым было, например, объявление ФБР вознаграждения за информацию о "поваре Путина" Евгении Пригожине, который курирует работу российских интернет-"воинов" и наемников из ЧВК "Вагнер", наследивших по всему миру.

Да и ряд разоблачений российских шпионов-дипломатов говорит в пользу того, что США переходят в наступление на спецслужбы РФ, в том числе и посредством киберопераций против российской верхушки.

Но не забыли у Байдена и о трубопроводе "Северный поток-2", представляющем угрозу европейской энергетической и политической независимости.

В конце февраля американский минфин внес российское судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющую им компанию "КВТ-Рус" в еще один санкционный список.

Позднее группа конгрессменов потребовала от госсекретаря Энтони Блинкена ужесточить санкции в отношении российско-немецкого проекта.

Не исключено, что администрация Байдена сейчас прорабатывает этот вопрос. Ну а пока в качестве затравки, как сообщает Politico, Белый дом обсуждает назначение специального посланника по "Северному потоку-2", который будет курировать переговоры об остановке строительства газопровода.

И, по данным издания, на эту должность советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в конце марта предложил Амоса Хохштейна, который был координатором международных энергетических вопросов в администрации Барака Обамы.

Немаловажно и то, что Хохштейн до конца прошлого года входил в состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украина".

Байден, таким образом, спешит успокоить недовольных членов Палаты представителей и сенаторов.

И к тому же отправляет недвусмысленный сигнал Берлину, который в контексте "Северного потока-2" проводит весьма двусмысленную российскую политику.

Строительство трубопровода и текущие провокационные действия России в отношении Украины служат катализатором недовольства в политической среде, собственно, и Германии, уже вошедшей в активный избирательный цикл, по итогам которого завершится эпоха Ангелы Меркель.

Набирающие популярность немецкие "Зеленые" ранее уже требовали попрощаться с "Северным потоком-2", а теперь безапелляционно требуют от Меркель в экстренном порядке созвать саммит "нормандской четверки" для обсуждения стягивания Россией войск к украинским границам.

Давление на федеральное правительство Германии усиливается и изнутри, и извне.

Вашингтон же четко дает понять, что Берлину не простят заигрывания с Кремлем. А тот факт, что вероятный спецпосланник Хохштейн входил в набсовет "Нафтогаза", является еще одним подтверждением тому, что Соединенные Штаты будут на стороне Украины в вопросе "Северного потока-2".

Back in the USSR

Москва по мере повышения градуса противостояния с Вашингтоном, начавшегося с транскрипта первого телефонного разговора Байдена и Путина и подкрепленного оценкой первого о втором ("Путин — убийца"), делает вид, что готова принять повышение ставок.

Не без блефа, конечно. К которому, между прочим, относится и нынешняя эскалация на Донбассе вкупе с российскими вояками близ границы Украины.

В полной мере текущую трансформацию российской внешней политики можно считать завершенной благодаря большому интервью секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, которое он дал газете "Коммерсант" (опубликовано 8 апреля).

В этом интервью Кремль вытащил из пыльного загашника едва ли не весь комплект пропагандистских штампов и выдумок. Причем некоторые из них невероятно древние — родом из Советского Союза.

Ну, к примеру, Патрушев разглагольствует о том, что нынешнее обострение на Донбассе — вина самой Украины, а точнее властей, которые, якобы, таким образом отвлекают граждан от " серьезных внутренних проблем", а именно от "утекающего за рубеж капитала" (к слову, отток капитала из РФ в 2020 г. вырос более чем вдвое — до $47 млрд); экономики, которая "держится только за счет обременительных иностранных кредитов", от массовой распродажи остатков промышленности.

И затем продуцирует еще более абсурдный фейк, воскрешающий в памяти "распятого мальчика" и "снегирей": "Даже знаменитый украинский чернозем и лес железнодорожными эшелонами вывозят за рубеж, лишая страну в том числе и этого актива".

Но на этом Патрушев не останавливается и презентует заново набившую оскомину дезу об американских биолабораториях, которые, мол, Штаты сооружают возле границ с Россией и Китаем.

Понятно, с какой целью — травить бедных россиян. И не только биологическим оружием, но и химическим, по словам Патрушева. Он утверждает, что американцы свое химоружие не уничтожили и говорит об этом, вспоминая инцидент со Скрипалями, тем самым намекая наивным российским обывателям на то, что все заговор и дело рук американцев.

Кстати, обратите внимание на то, что с легкой руки секретаря СБ России, лаборатории "появились" и возле китайских границ. Правда, возможно, дело не столько в Патрушеве, сколько в тесной координации Москвы с Пекином. Учитывая тот факт, что спикер китайского МИДа Чжао Лицзянь во время сегодняшнего брифинга призвал Вашингтон предоставить информацию об "опытах", которые якобы проводятся в "16 американских военных биолабораториях в Украине".

Это заявление, которое явно будет не единственным — во—первых, месть Киеву за отказ продать китайцам "Мотор Сич". Во-вторых, оно в полной мере коррелирует с нынешним политическим вектором Москвы: вперед, на Восток, под крыло Пекина.

Он же подводит к мысли о том, что холодная война между Западом и РФ с Китаем вполне возможна. Но Россия, конечно же, этого не желает.

Что разумно, ведь вторую холодную войну Москва не переживет, как и первую.

Поэтому Кремль оставляет пространство для маневра. А конкретнее — для торга. Патрушев предлагает американцам следующие товары: контроль над вооружениями, борьба с международным терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, решение региональных конфликтов на Ближнем Востоке, денуклеаризация Северной Кореи, примирение с Ираном.

Иными словами, Москва предлагает Вашингтону решить проблемы, которые в большинстве случаев возникли именно благодаря России. Классический прием Кремля: создать хаос и продать "партнерам" ликвидацию последствий. Но делает Кремль это ненавязчиво, чтобы не переступить через свою гордость.

Торговаться Россия готова, но позднее. Сейчас же она демонстрирует решимость идти на эскалацию противостояния. В том числе и посредством интервью секретаря Совбеза Патрушева, которое по своей сути является аккумулированием и цементированием внешней политики РФ — все существующих догм и пропаганды.

Пока же никакого предметного диалога и возвращения России в цивилизованный мир ожидать не стоит. Как бы этого ни хотел, к примеру, президент Atlantic Council Фредерик Кемпе, призывавший администрацию Байдена в своей колонке для CNBC не допустить сближения России и Китая.

Даже если бы Москве был выгоден диалог с Вашингтоном, и его потенциальные предложения, она не может отказаться от агрессии в отношении Украины, Евросоюза и США.

Точно не при Путине, который накануне формализовал свое правление до 2036 г. подписанием соответствующего закона; а также запустил масштабную предвыборную, ура-патриотическую кампанию, целью которой является консолидация оголодавшего населения перед лицом воображаемой угрозы со стороны Запада.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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