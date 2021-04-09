Нищие колхозы обязали ремонтировать дороги за свой счет 2 9.04.2021, 11:59

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иллюстрационное фото

Денег нет совсем.

- Такой документ пришёл сегодня руководителям всех сельскохозяйственных организаций Кобринского района, пишет телеграм-канал NEXTA. Да-да, платить за ремонт дорог должны не местные власти (в чью компетенцию это входит), а полунищие колхозы. И это несмотря на то, что они и так все в долгах. Причём услуги ремонта им «рекомендуют» закупать у тех же государственных дорожников, которые и так должны заниматься этим — на это выделяются деньги из бюджета.

Куда же эти деньги подевались? Классический перевод стрелок.

Впрочем, ничего удивительного. Учитывая, какими темпами за последние 7 лет в Беларуси падают объёмы строительства инфраструктуры. Ведь деньги в бюджете остались только на «красауцау».

Пусть, может, они дороги и строят?

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