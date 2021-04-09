Добазарился 25 Ирина Халип

9.04.2021, 12:20

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Ирина Халип

Лукашенко лишился всех своих игрушек.

А ведь когда-то «Славянский базар» не имел никакого отношения к режиму и существовал параллельно с государством, не пересекаясь с ним ни в одной точке. Его придумал Родион Басс, человек, который еще во времена СССР ухитрялся проводить в Витебске джазовые фестивали – «Витебскую осень» и «Парад диксилендов».

Собственно, «Славянский базар» был придуман для того, чтобы не простаивало здание Летнего амфитеатра, построенное специально для фестиваля польской песни в Витебске. Стоит ли говорить, что этим фестивалем тоже руководил Басс, как и «Красной гвоздикой», и «Весенним балом»? Когда фестиваль польской песни прекратил свое существование, амфитеатр рисковал стать «заброшкой». И тогда Басс придумал эстрадный «Славянский базар». Нашел партнеров в Украине и России, нашел спонсоров – и фестиваль состоялся. Да, смешной, попсовый, наивный, но в то же время – успешный, заметный, знаковый.

А потом пришел самозванец, который решил, что все здесь принадлежит ему: и земля, и чужие идеи, и бизнес, и люди. Объявил, что теперь этот фестиваль будет проходить под его идейным руководством, и за несколько лет «Славянский базар» превратился в обычную тусовку российской попсы, которая выезжала в Витебск, как на дачу, где за поедание шашлыков и хоровое пьяное пение еще и деньги платят. Кстати, то же самое самозванец сотворил и с премией «За духовное возрождение», которую придумала предприниматель Елена Скрипель совершенно частным образом. Первый раз церемония награждения прошла еще в свободной Беларуси в 1994 году, а уж потом на нее наложил лапу Лукашенко. В итоге получился тот же «Славянский базар», только еще более убогий.

Когда Родион Басс заболел и оказался в инвалидной коляске, государство в знак признания его заслуг построило у подъезда пандус. Правда, забыло о том, что в доме нет лифта, и с третьего этажа до пандуса Басс все равно не доберется. Он умер в 2017 году, а шоу продолжалось, мельчая до уровня полевых мышей.

Сейчас, впрочем, игрушка сломалась вообще: на «Славянский базар» отказались ехать все мало-мальски известные исполнители. Ведущие тоже один за другим отказываются от участия в фестивале. Пожалуй, к июлю шагреневая кожа «Базара» сожмется до сольного концерта Солодухи, куда будут сгонять трудящихся, обещая отгул.

Это происходит сейчас со всеми лукашенковскими игрушками, которые он отобрал у создателей, у общества, у профессионалов и годами пропитывал их своим хамским духом. Погнали поганой метлой с «Евровидения», потому что самозванец решил отдать право выбора исполнителя идеологам, а не профессиональному жюри и зрителям. Перенесли в другую страну чемпионат мира по хоккею, и никакие совместные гулянки со спортивным мошенником Рене Фазелем не помогли. Как не помогла и рокировочка в НОК с сыном Витей – Международный олимпийский комитет еще в декабре запретил обоим посещать Олимпийские игры. Причем МОК хотел не отмщения, а справедливости, и в конфронтацию не вступал: введя санкции в отношении папаши с сыном и еще нескольких спортивных чиновников, тем не менее допустил на игры государственный флаг. Им бы притихнуть и радоваться, что свое красно-зеленое полотнище все-таки протащили, - так нет же, возбуждают уголовное дело против Александры Герасимени и Николая Опейкина. И теперь, похоже, наши спортсмены все-таки поедут в Токио под нейтральным флагом. А на следующие Олимпийские игры – конечно, под бело-красно-белым.

А всего-то и надо было – уйти тихо, не ставить в ружье силовиков, не мстить мелко и пакостно всему народу, не убивать, не посылать гражданских вертухаев срезать ленточки. Собрать котомку, зайти за верной подругой, сказать ей «ну что, Лидок, поехали домой?». И смотреть себе «Евровидение» по телевизору, если повезет.

А теперь все любимые игрушки отбирают. Так ведь всегда бывает, если к мирно играющим в песочнице детям вламывается великовозрастный переросток, начинает отнимать у них игрушки, бросаться песком и кричать, что это его территория и он здесь хозяин. А когда ему наподдадут хорошенько – остается один, среди песка и собачьих какашек. И поделом.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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