Ученые раскрыли тайну загадочных «шаров» у берегов Норвегии 9.04.2021, 12:25

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Специалисты смогли рассмотреть, что же происходит внутри них.

Несколько лет назад дайверы, которые исследовали западное побережье Норвегии, обнаружили объект, происхождение которого они не могли объяснить: огромный, похожий на желе шар шириной около метра. Он находился между дном и поверхностью, а по его центру располагалась темная полоса. В остальном же шар был полупрозрачным и ничем другим не выделялся, сообщает zn.ua Live science.

С 1985 года поступили сообщения о примерно 100 подобных шарах, найденных недалеко от Норвегии и в Средиземном море. Но, несмотря на это, ученые так и не могли с точностью сказать, что же это такое. Теперь же с помощью анализа ДНК исследователи смогли найти ответ на этот вопрос. Оказалось, что это части кладок яиц кальмаров Illex coindetii.

По словам ученых, каждый такой шар может содержать сотни и тысячи яиц, помещенных в пузырек из слизи. Интересно то, что ученые знают о существовании I. coindetii более 180 лет, но им впервые удалось обнаружить кладку их яиц в дикой природе.

Ученые также смогли рассмотреть, что же происходит внутри таких пузырей, и обнаружили эмбрионы кальмаров на четырех стадиях развития. Оказалось также, что по мере развития эмбрионов сфера меняет свою консистенцию от твердой и прозрачной до мутной и мягкой.

Кальмары I. coindetii принадлежат к группе Ommastrephidae. Когда первые шары, найденные у побережья Норвегии, стали сенсацией в мировых СМИ несколько лет назад, некоторые исследователи предположили, что это могут быть яйца Ommastrephidae. Но без анализа ДНК делать какие-либо выводы было рано.

Поэтому ученые запустили кампанию, в рамках которой попросили дайверов собрать образцы тканей шаров, которые им встречаются. В результате в 2019 году дайверы доставили исследователям образцы ткани четырех шаров, которые они собрали в пластиковые бутылки. Эти образцы содержали в себе как стенки самих шаров, так и эмбрионы кальмаров на разных стадиях развития. Анализ ДНК подтвердил, что все четыре образца содержат ткани I. coindetii.

Вместе с тем, ученые отмечают, что без анализа ДНК всех 100 обнаруженных сфер они не смогут с уверенностью утверждать, что все они содержат в себе яйца кальмаров. Но, поскольку все шары были похожи размерами и формой, вполне вероятно, что они являются кладкой яиц I. coindetii.

Черная полоса, которая располагалась по центру сфер, по мнению ученых, может быть чернилами, которые выделяются при оплодотворении яиц. Шары с чернилами и без могут находиться на разных стадиях развития. Так, шар с чернилами был произведен недавно, а те, в которых чернил нет, - более «старые». И шар, и чернила начинают распадаться по мере развития зародышей.

Полоса также может быть механизмом защиты, имитируя крупную рыбу, что должно отпугнуть от сферы потенциальных хищников.

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