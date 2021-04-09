закрыть
9 апреля 2021, пятница, 14:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые раскрыли тайну загадочных «шаров» у берегов Норвегии

  • 9.04.2021, 12:25
  • 4,734
Ученые раскрыли тайну загадочных «шаров» у берегов Норвегии

Специалисты смогли рассмотреть, что же происходит внутри них.

Несколько лет назад дайверы, которые исследовали западное побережье Норвегии, обнаружили объект, происхождение которого они не могли объяснить: огромный, похожий на желе шар шириной около метра. Он находился между дном и поверхностью, а по его центру располагалась темная полоса. В остальном же шар был полупрозрачным и ничем другим не выделялся, сообщает zn.ua Live science.

С 1985 года поступили сообщения о примерно 100 подобных шарах, найденных недалеко от Норвегии и в Средиземном море. Но, несмотря на это, ученые так и не могли с точностью сказать, что же это такое. Теперь же с помощью анализа ДНК исследователи смогли найти ответ на этот вопрос. Оказалось, что это части кладок яиц кальмаров Illex coindetii.

По словам ученых, каждый такой шар может содержать сотни и тысячи яиц, помещенных в пузырек из слизи. Интересно то, что ученые знают о существовании I. coindetii более 180 лет, но им впервые удалось обнаружить кладку их яиц в дикой природе.

Ученые также смогли рассмотреть, что же происходит внутри таких пузырей, и обнаружили эмбрионы кальмаров на четырех стадиях развития. Оказалось также, что по мере развития эмбрионов сфера меняет свою консистенцию от твердой и прозрачной до мутной и мягкой.

Кальмары I. coindetii принадлежат к группе Ommastrephidae. Когда первые шары, найденные у побережья Норвегии, стали сенсацией в мировых СМИ несколько лет назад, некоторые исследователи предположили, что это могут быть яйца Ommastrephidae. Но без анализа ДНК делать какие-либо выводы было рано.

Поэтому ученые запустили кампанию, в рамках которой попросили дайверов собрать образцы тканей шаров, которые им встречаются. В результате в 2019 году дайверы доставили исследователям образцы ткани четырех шаров, которые они собрали в пластиковые бутылки. Эти образцы содержали в себе как стенки самих шаров, так и эмбрионы кальмаров на разных стадиях развития. Анализ ДНК подтвердил, что все четыре образца содержат ткани I. coindetii.

Вместе с тем, ученые отмечают, что без анализа ДНК всех 100 обнаруженных сфер они не смогут с уверенностью утверждать, что все они содержат в себе яйца кальмаров. Но, поскольку все шары были похожи размерами и формой, вполне вероятно, что они являются кладкой яиц I. coindetii.

Черная полоса, которая располагалась по центру сфер, по мнению ученых, может быть чернилами, которые выделяются при оплодотворении яиц. Шары с чернилами и без могут находиться на разных стадиях развития. Так, шар с чернилами был произведен недавно, а те, в которых чернил нет, - более «старые». И шар, и чернила начинают распадаться по мере развития зародышей.

Полоса также может быть механизмом защиты, имитируя крупную рыбу, что должно отпугнуть от сферы потенциальных хищников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина