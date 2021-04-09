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Белорус успешно оспорил свое «письмо счастья» от ГАИ

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  • 9.04.2021, 12:32
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Белорус успешно оспорил свое «письмо счастья» от ГАИ
иллюстрационное фото

Оплаченный штраф должны вернуть.

В середине января на 197-м километре трассы М6 (Минск — Гродно) случилась пренеприятнейшая история: разрешенная скорость движения была временно понижена в связи с ухудшением погодных условий, при этом по какой-то причине знак «120», который дорожники вроде как разворачивали долой с водительских глаз, стоял как ни в чем не бывало. И камера скорости стояла там же. Прибор «стрелял» на 90 км/ч, водители в соответствии со знаком ехали под 120 км/ч и были крайне удивлены, когда в итоге получили так называемые «письма счастья», которые, как известно, особого счастья адресатам не приносят, пишет Onliner.

Ошибка или умысел?

Как уже сообщалось, по нашей информации, в указанный период на данном участке трассы Минск — Гродно была временно понижена максимально допустимая скорость движения. С большой долей вероятности можно говорить о том, что прибор фотофиксации работал верно (с учетом реально разрешенной скорости). СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» в этом отношении тесно взаимодействует с ГАИ, и вероятность ошибки не так велика.

Другое дело — выставленные знаки. Изначально в РУП «Гродноавтодор» корреспонденту Onliner подтвердили информацию о том, что на данном участке трассы М6 временно скорость понижалась. В таких случаях постоянные знаки не демонтируют, а прибегают к более простому методу: их разворачивают так, чтобы они не были видны водителям. Не исключено, что кто-то умышленно повернул знак обратно. Чисто технически это несложно сделать.

В результате могла возникнуть опасная ситуация: в действительности скорость на трассе ограничена 100 км/ч, водители видят знак «120» и ориентируются, понятное дело, на него. Камера фиксирует нарушения.

Нам известно о нескольких водителях, которые попали в описанную ситуацию. Сколько штрафов было выписано на самом деле, мы не знаем.

Оспорить постановление — реально?

Одним из тех, кто получил штраф за превышение на 197-м километре гродненской трассы, был наш читатель, водитель Hyundai Sonata. Щучинский район, 16 января, местное время: 11 часов 12 минут. Камера фиксирует автомобиль, двигавшийся на скорости 121 км/ч. При разрешенных 120 км/ч (как на знаке) штрафа бы не было. Но, как мы помним, в действительности скорость была ограничена до 100 км/ч, поэтому вскоре автомобилист получил «письмо счастья». Все как полагается: постановление с фото, штраф размером 2 базовые величины (58 рублей).

Водитель штраф оплатил, но сомнения оставались. Затем информация о возможной ошибке просочилась в массы, в том числе была опубликована Onliner. Наш читатель решил оспорить полученное постановление.

— Я действовал по стандартной процедуре: написал заявление на имя начальника ГАИ по месту жительства, в котором сослался в том числе и на опубликованную статью. У меня его приняли и сказали ждать, пока они отправят запрос в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» и получат оттуда ответ, — рассказал корреспонденту Onliner водитель.

Прошло более 15 суток, ответа, как утверждает собеседник, не было.

— Я опять сходил в ГАИ, после чего получил промежуточный ответ: в связи с тем, что я не согласен с постановлением и подал в месячный срок заявление, постановление утратило силу, а административное правонарушение в отношении меня отменено. На словах сказали, что ждут ответ от СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», и я не один в такой ситуации, — добавил мужчина.

5 апреля он, так и не дождавшись ответа, снова пошел в ГАИ.

— Инспектор сказал мне, что дело прекращено. Уведомление и справка в налоговую на возврат штрафа направлены по почте. Но, мол, если хотите, завтра могут отдать мне на руки эти документы. Кстати, когда забирал документы, я ознакомился с ответом СЗАО «Безопасные дороги Беларуси». Прочитал там, что скоростной режим понизили, повернув знак «120» и замотав его черной пленкой. Однако какие-то нехорошие люди «демаскировали знак и сорвали пленку». А обнаружилось это 17 января при мониторинге, — рассказал наш читатель.

Штраф вернут. Так, оказывается, бывает

— В результате дело об административном правонарушении прекратили в связи с отсутствием в деянии состава административного правонарушения. Мне дали справку в налоговую о возврате штрафа, — отметил собеседник.

Видели когда-нибудь такие справки? «Денежный перевод произведен ошибочно», надо вернуть.

— В налоговой тоже сильно удивлялись, когда я написал заявление на возврат штрафа. Видимо, такой практики у них немного. В конце-концов после консультаций заявление приняли. Сказали, что в течение пяти дней придет сообщение из банка, и я смогу забрать свой штраф. Вот такой хэппи-энд в период, когда «иногда не до законов», — добавил водитель.

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