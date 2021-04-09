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Правительство Британии обнародовало план «светофора» для отпусков во время COVID-19

  • 9.04.2021, 12:31
Правительство Британии обнародовало план «светофора» для отпусков во время COVID-19

Он касается восстановления зарубежных поездок для англичан.

Правительство Великобритании в пятницу обнародовало детали плана «светофора», который позволит людям, проживающим в Англии, ехать за границу в летние отпуска, обозначив страны зеленым, янтарным или красным цветом в зависимости от ситуации, сложившейся у них с коронавирусом.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Politico.

Сам перечень стран будет обнародован через «пару недель», заявил министр транспорта Грант Шеппс в пятницу утром. Запрет на поездки в Англии будет снят не ранее 17 мая.

Людям, которые возвращаются из стран зеленого списка, нужно пройти тест перед вылетом и ПЦР-тест в течение двух дней после приезда. Им не нужно будет проходить карантин, если они не получат положительный результат.

Людям, которые возвращаются из стран янтарного списка, нужно пройти тест перед вылетом, а затем пойти на карантин на 10 дней и сделать еще два теста.

Людям, которые возвращаются из стран красного списка, потребуется тест перед выездом, а по прибытии они должны пройти карантин в течение 10 дней в специальной гостинице. Для выхода из отеля им понадобятся два негативных ПЦР-теста.

Правительство также опубликует «зеленый список наблюдения» для стран зеленого списка, которым грозит переход на другие уровни в зависимости от того, как будет развиваться пандемия. Трехуровневая система и ее требования будут пересмотрены «в конце июня, в июле и в начале октября», сказал Шеппс.

Великобритания постепенно выходит из строгого зимнего локдауна, вызванного огромным всплеском инфекций и смертности от COVID-19. В настоящее время международные поездки запрещены, за исключением особых обстоятельств, определенных правительством.

Количество случаев резко упало с пикового января, и одним из главных приоритетов правительства является избежание подрыва успеха национальной программы вакцинации против COVID-19 путем завоза из-за границы вариантов, устойчивых к вакцинам.

На сегодняшний день более 31,8 миллиона человек в Британии получили хотя бы одну дозу вакцины, тогда как 6,1 миллиона получили две.

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