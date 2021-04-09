закрыть
9 апреля 2021, пятница, 14:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что происходит на валютном рынке 9 апреля?

  • 9.04.2021, 13:27
  • 2,378
Что происходит на валютном рынке 9 апреля?

Какие курсы доллара и евро в белорусских обменниках.

Курсы евро и доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 апреля снижаются. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

Что происходит на торгах 9 апреля

На торгах курс доллара снизился на 0,39% — до 2,6516 рубля, евро упал на 0,4% — до 3,1508 рубля, а курс российского рубля снизился на 0,59% — до 3,433 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.30).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,699 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,654 рубля (Абсолютбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Франсабанк — 2,65 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,205 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,157 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Франсабанке — 3,152 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина