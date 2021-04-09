Что происходит на валютном рынке 9 апреля? 9.04.2021, 13:27

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Какие курсы доллара и евро в белорусских обменниках.

Курсы евро и доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 9 апреля снижаются. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

Что происходит на торгах 9 апреля

На торгах курс доллара снизился на 0,39% — до 2,6516 рубля, евро упал на 0,4% — до 3,1508 рубля, а курс российского рубля снизился на 0,59% — до 3,433 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.30).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,699 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,654 рубля (Абсолютбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Франсабанк — 2,65 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,205 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,157 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Франсабанке — 3,152 рубля.

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