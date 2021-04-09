«Если не я, то кто»: что известно об Анжелике Борис 9.04.2021, 13:35

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Анжелика Борис

Фото: Anatol Chomicz / Forum

В 2006 году влиятельный польский журнал «Twój styl» назвал председателя Союза поляков в Беларуси «Женщиной года».

Анжелика Борис – известная в полонийном мире личность, которая много лет вопреки давлению властей работает над возрождением и развитием польского языка и культуры в Беларуси. В августе 2020 года она выступала перед 40-тысячной площадью в Гродно, где поддержала белорусский народ в его борьбе, а также принимала участие в акциях солидарности, которые проводили тогда члены Союза поляков в Беларуси. Сейчас Борис – на Володарке, ей грозит до 12 лет заключения за «разжигание религиозной и национальной вражды», пишет «Белсат».

Анжелика Борис родилась в деревне Гребени Гродненского района. У нее два брата и сестра. Дети в семье воспитывались на религиозных ценностях и национальных польских традициях.

С союзом поляков Анжелика Борис связана еще со школы. Она была среди первых детей, которых Союз в 1989 году отправил в Польшу на каникулы и изучение польского языка. После окончания школы поехала учиться в Польшу – окончила педагогический техникум в Люблинском уезде, отделение Варшавского университета в Белостоке. Вернувшись в Беларусь, пошла работать учителем начальных классов, преподавала польский язык в школах в Гродно и Одельске.

«Анжелика очень активная, инициативная. Она всегда находила контакт с людьми, ее очень любили дети. В 1996 году возникла польская школа в Гродно, после открылась польская школа в Волковыске. Начали появляться общественные польские школы. Борис организовывала различные мероприятия, конкурсы, чтобы привлечь в эти школы учащихся. Также курсы для учителей, методические конференции», – рассказывает Ирена Валюсь, вице-председатель Союза поляков в Беларуси.

Ирена Валюсь, вице-председатель Союза поляков в Беларуси. Фото: Белсат

Членом СПБ Анжелика Борис стала в 1995 году, через три года начала руководить образовательным отделом, что в то время приравнивалось к должности заместителя председателя. На съезде, планируемом на 2000 год, ее должны были формально утвердить на этом посту. Однако новоизбранный председатель СПБ, доцент Гродненского университета Тадеуш Кручковский по личным соображениям эту должность ей не предложил.

«Анжелика очень смелая и решительная, она всегда умела отстаивать свою точку зрения, всем сердцем предана делу возрождения польской культуры в Беларуси. Именно такой человек, верный нашим идеалам, был нужен в то время в Главном правлении СПБ», – говорит Тадеуш Гавин, основатель и первый руководитель Союза.

Период с 2000 по 2005 год был худшим в деятельности СПБ. Тадеуш Кручковский отказался от многих жизненно важных инициатив Союза. Более того, практически подчинил организацию властям Беларуси. Такому положению сопротивлялась группа молодых и активных деятелей СПБ, среди которых была и Анжелика Борис. На очередном съезде, 12 марта 2005 года, ее избрали председателем организации.

Здание официального провластного Союза поляков, отобраное в СПБ в 2005 году. Фото: Белсат

«Анжелика была еще совсем молодой, но она ездила по Беларуси, встречалась с людьми, поэтому ее хорошо знали и поддержали ее кандидатуру на выборах в 2005 году», – отмечает Ирена Валюсь.

Министерство юстиции не признало результатов съезда. В июле 2005-го ОМОН захватил здание Гродненского дома поляков, а в августе под контролем властей провели повторный съезд, на котором избрали нового главу СПБ – Юзефа Лучника. Однако этого съезда не признала Польша.

«Польское правительство, полония во всем мире ценит наш демократический выбор. Конечно, думалось, что такая ситуация с Союзом продлится год-два, а видите – длится уже 16 лет», – рассказывает Ирена Валюсь.

Подавляющее большинство отделов СПБ и его членов остались верны Анжелике Борис и работали с нею дальше. Власти отобрали у независимого союза дома польской культуры и печатные органы – «Głos znad Niemna» и «Magazyn Polski», которые уже через несколько месяцев прекратили свое существование.

На Борис начали сильно давить, ее начали вызывать в КГБ, прокуратуру, милицию. Только в 2005 году она ходила на допросы 56 раз.

Фото: Белсат

«Никто не был готов к тому, что все произойдет именно так. Оказалось, учить польский язык в Беларуси, проводить культурные мероприятия – это политика. Но Анжелика – целеустремленная личность, сильный лидер, который способен вести за собой. Она руководствуется принципом «если не я, то кто», – отмечает Ирена Валюсь.

В 2006 году влиятельный польский журнал «Twój styl» назвал Анжелику Борис «Женщиной года» – «за твердость, с которой она защищает польскую культуру от репрессий властей Лукашенко». Однако получить свой приз «Złoty Wawrzyn» не смогла: накануне, когда Борис возвращалась из Польши, куда ее пригласили как члена Консультативного совета Полонии мира при польском Сенате, гродненские пограничники отобрали у нее паспорт на неопределенное время без объяснения причин.

«Это очень обидно. В Польше меня узнают на улицах и поздравляют, а в Беларуси я преступник только за то, что наш Союз поляков продолжает плановую работу», – говорила она тогда в интервью.

Анжелика Борис несколько раз получала большие штрафы за проведение культурных мероприятий. Например, в 2008 году оштрафовали на 400 евро за концерт польской группы «Lombard» в Гродно, в 2010 году дали 1000 евро штрафа «за незаконную благотворительную деятельность» и около 200 евро штрафа за незаконный митинг перед польским домом в Гродно.

Председатель Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис. Источник: Znadniemna.pl

В 2011 году министр иностранных дел Польши наградил Анжелику Борис дипломом за большой вклад в продвижение Польши в мире. Власти Беларуси в свою очередь «награждали» ее по-своему: с 2015 года она была под постоянным наблюдением Управления финансовых расследований КГК. В 2019 году Анжелику Борис судили за организацию традиционного праздника ремесленников «Гродненские Казюки». Правда, тем раз дело закрыли из-за незначительности правонарушения.

«У Анжелики хорошие контакты с полонией во всем мире благодаря коммуникабельности. Вместе с тем, от каждого человека она требует ответственности: если договорились что-то сделать, то надо выполнять. Управлять организацией, реализовывать деятельность в белорусских реалиях-дело нелегко. Но Анжелика – из тех редких сегодня лиц, которые имеют высокие идеалы», – отмечает Ирена Валюсь.

В 2021 году давление на поляков Беларуси усилилось в разы. Прокуратура начала масштабно проверять школы с изучением польского языка. Анжелику Борис задержали 23 марта и арестовали на 15 суток за проведение ярмарки ремесел «Гродненские Казюки».

Анжелика Борис. Фото: Andżelika Borys / Facebook

25 марта 2021 года Генпрокуратура сообщила, что возбудила уголовное дело против нее и других лиц по третьей части статьи 130 УК Республики Беларусь. Анжелику Борис и других обвиняют в проведении массовых акций, во время которых якобы чествовались участники антисоветских бандитских формирований, а их действия якобы имели целью реабилитировать нацизм, оправдать геноцид белорусского народа.

Члены Союза отмечают, что организация работает и продолжит работать, что бы ни случилось. Несмотря на преследование, СПБ сегодня – одна из самых больших общественных организаций в Беларуси.

«Я всегда повторяла, что СПБ – это не дома, это люди. Сейчас ситуация для всех очень тяжелая. Нужна солидарность гражданского общества, поляков, белорусов», – говорила Борис 20 марта во время последнего съезда Союза, на котором ее третий раз избрали председателем.

«Анджелике Борис во время правления союзом удалось сохранить организацию и повести за собой людей, возобновить работу изданий «Głos znad Niemna» и «Magazyn Polski». Она организовала изучение польского языка в общественных школах, а также всестороннюю помощь членам Союза, которые нуждались. Увеличила количество отделов и членов СПБ, практически восстановив эту цифру до предконфликтного периода», – отмечает достижения главы Союза Тадеуш Гавин.

Тадеуш Гавин, основатель и первый глава СПБ. Фото: Белсат

Общественный деятель отмечает, что СПБ в нынешних репрессиях не является каким-то исключением – Союз стал очередной жертвой в борьбе режима с гражданским демократическим сообществом:

«Белорусские демократические силы, общественные организации и само белорусское общество, несогласное с режимом, понесло неизмеримо большие потери. Арестованные деятели СПБ ждали ареста и были к нему готовы. Это месть польским властям за помощь белорусам в их борьбе за лучшее и справедливое будущее. Это, естественно, помощь и нам, белорусским полякам, большая часть которых хочет жить в свободной демократической стране, в которой люди всех национальностей чувствуют себя комфортно».

Тадеуш Гавин считает, что доказывать дело с известными во всем полонийном мире польскими деятелями до суда – замысел, который ничего, кроме имиджевых потерь, властям не принесет. С другой стороны, если в стране большое количество лучших представителей белорусского общества сидело или сидит за решеткой, посадка нескольких белорусских поляков уже и так сильно испорченному имиджу особого вреда не принесет.

Фото: Белсат

«Я не исключаю, что власти будут пытаться взамен на свободу склонить Анжелику Борис и ее коллег выехать из Беларуси в Польшу или насильно их туда депортировать. Для обвинения наших общественных деятелей нет никаких правовых оснований. Это дело надуманное», – отмечает Гавин.

По мнению Тадеуша Гавина, сейчас в стране нет никаких рычагов влияния на действующие власти, которые ментально все еще остаются в СССР и живут по советским понятиям. Вместе с тем, белорусский народ уже давно желает жить в условиях свободы и соблюдения прав человека.

«Польше и Евросоюзу очень трудно что-то изменить в условиях существующей политической системы Беларуси. При этом я уверен, что ни Анжелика Борис, ни арестованные вместе с нею деятели СПБ не согласились бы с тем, чтобы Польша вытащила их из тюрьмы ценой прекращения помощи белорусскому народу в его борьбе за свои права с действующим режимом», – подытожил Тадеуш Гавин.

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