Невролог рассказал, почему из-за ковида бывает «туман в голове» и как с ним справиться 9.04.2021, 13:43

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фото: Andrea Piacquadio

Важные рекомендации по преодолению последствий коронавируса от Медицинской школы Гарварда.

От заболевшего COVID-19 часто можно услышать жалобу на ощущение затуманенного сознания. Невролог Эндрю Бадсон рассказал Harvard Medical School о том, что такое «туман в голове» и как с этим справиться.

«Туман в голове»: это как?

— Это не медицинский или научный термин; его используют в попытке описать ситуацию, когда мышление затрудненное, спутанное, нечеткое.

Люди время от времени испытывают это чувство. Возможно, вы не могли ясно мыслить, когда болели гриппом. Или тогда страдали от джетлага. Или когда приняли антигистаминный препарат или другое лекарство, которое на несколько часов сделало ваше мышление спутанным. В обычных ситуациях люди просто ждут, пока слабость пройдет и мы вернемся к обычной жизни: будь то восстановление после болезни, приспособление к новому часовому поясу или ожидание того, что исчезнут побочные эффекты лекарства.

Но что, если ваше сознание не становится ясным? Недавно мне написал мужчина с жалобой на то, что до сих пор борется с «когнитивными проблемами» после выздоровления от COVID-19 (болел он весной 2020 года). Врач осмотрел пациента, провел серию тестов: все в норме, но когнитивные проблемы остались.

Как COVID-19 влияет на мозг

Разными способами. Некоторые могут быть разрушительными, например, энцефалит и инсульты. Но другие эффекты могут быть почти незаметными: например, стойкое нарушение внимания, отмеченное китайскими исследователями.

Помимо прямого воздействия на мозг, COVID-19 может также оказывать долгосрочное влияние на другие системы органов. У тех, кто страдает от постковидного синдрома, могут сохраняться и другие затяжные симптомы, включая усталость, ломоту в теле, головную боль и проблемы со сном. Некоторые из этих проблем могут быть вызваны повреждением легких, сердца, почек или других органов. Повреждение этих органов — или даже любые сохраняющиеся симптомы сами по себе — могут ухудшить мышление и память, вызвать ощущение «тумана в голове». Например, как вы можете ясно мыслить, если чувствуете усталость и боль в теле? Как можно сконцентрироваться, если вы спали лишь полночи и проснулись с головной болью?

Что делать в такой ситуации?

Первое и самое важное — это обратиться к врачу и рассказать ему обо всех сохраняющихся симптомах. Будьте подробными: можно упомянуть и ощущение затуманенного сознания, и другие неврологические симптомы (слабость, онемение, потеря обоняния или вкуса), а также иные проблемы: одышка, учащенное сердцебиение, отклонения от нормы мочи или стула.

Что может помочь справиться с затуманенностью сознания? Я рекомендую заниматься всеми видами деятельности, которые, как мы знаем, улучшают мышление и память.

Выполняйте аэробные упражнения. Возможно, вам придется начать медленно, возможно, это будет по две-три минуты несколько раз в день. Не существует установленной «дозы» упражнений для улучшения здоровья мозга, но обычно рекомендуется тренироваться по 30 минут в день пять дней в неделю.

Следите за питанием. Доказано, что здоровая диета, включающая оливковое масло, фрукты и овощи, орехи и бобы, а также цельнозерновые продукты, улучшает мышление, память и здоровье мозга.

Избегайте вредных привычек. Дайте своему мозгу наилучший шанс на то, чтобы прийти в себя, избегая веществ, которые могут отрицательно повлиять на него.

Высыпайтесь. Убедитесь, что вы даете своему телу столько сна, сколько ему нужно.

Общайтесь. Социальная деятельность не только улучшает наше настроение, но также помогает нашему мышлению и памяти.

Занимайтесь другими полезными делами, которые вам нравятся, в том числе учитесь новому, слушайте музыку, практикуйте внимательность — и сохраняйте позитивный настрой.

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