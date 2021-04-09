Ученые: Ежегодно на Землю падают тысячи тонн микрометеоритов 2 9.04.2021, 14:14

Исследователи выяснили, сколько на планете оседает межпланетной пыли.

Ежегодно Земля сталкивается с пылью комет и астероидов. Частицы межпланетной пыли проходят через атмосферу планеты, и некоторые из них достигают поверхности Земли в виде микрометеоритов, сообщает focus.ua.

Международная программа, работающая уже на протяжении 20 лет, показала, что в год поверхности Земли достигают 5200 тонн микрометеоритов.

Микрометеориты постоянно падают на нашу планету. Частицы межпланетной пыли от комет или астероидов представляют собой "пылинки" размером от нескольких десятых до сотых миллиметра, которые смогли пройти через земную атмосферу и достичь поверхности Земли.

Для сбора и анализа этих микрометеоритов используется место около французско-итальянской антарктической станции Конкордия, расположенной в 1100 км от Земли Адели. За время работы миссии было проведено шесть экспедиций под руководством исследователя из Национального центра научных исследований Франции Жана Дюпра.

Дело в том, что станция – идеальное место для сбора образцов из-за низкой скорости накопления снега и почти полного отсутствия земной пыли.

Прошлые экспедиции собрали достаточное количество внеземных частиц (размером от 30 до 200 микрометров), чтобы измерить их годовой поток. Если применить полученные результаты ко всей планете, то общий годовой поток микрометеоритов составит 5200 тонн в год. Такие потоки пыли являются главными источниками внеземного вещества на планете. Например, годовой поток больших метеоритов на Землю составляет менее 10 тонн в год.

Также ученые считают, что большинство микрометеоритов, вероятно, происходит от комет (80%), а остальные – от астероидов.

Данная информация может помочь ученым лучше понять роли этих частиц межпланетной пыли в снабжении водой и углеродными молекулами молодую Землю.

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