закрыть
9 апреля 2021, пятница, 16:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Умер муж королевы Великобритании принц Филипп

6
  • 9.04.2021, 14:22
  • 6,030
Умер муж королевы Великобритании принц Филипп

Герцог Эдинбургский скончался сегодня утром в Виндзорском замке в возрасте 99 лет.

Умер муж королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский. Об этом сообщает Букингемский дворец.

«С глубокой скорбью ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа», — говорится в сообщении королевской семьи.

Принц Филипп скончался сегодня утром в Виндзорском замке в возрасте 99 лет.

Филипп и Елизавета поженились в 1947 году. В монаршей семье родилось четверо детей. После коронации Филиппу Маунтбаттен вынужден был отказаться от военно-морской карьеры и приступить к обязанностям принца-консорта. До недавнего времени он сопровождал Елизавету во всех государственных визитах и на многочисленных официальных мероприятиях. И лишь в 96 лет объявил, что уходит на пенсию.

«Принц Филипп известен тем, что не приемлет любые комплименты. Но во всем он был постоянной поддержкой и советником», — сказала как-то в одном из своих публичных выступлений королева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина