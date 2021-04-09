Умер муж королевы Великобритании принц Филипп 6 9.04.2021, 14:22

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Герцог Эдинбургский скончался сегодня утром в Виндзорском замке в возрасте 99 лет.

Умер муж королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский. Об этом сообщает Букингемский дворец.

«С глубокой скорбью ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа», — говорится в сообщении королевской семьи.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

Принц Филипп скончался сегодня утром в Виндзорском замке в возрасте 99 лет.

Филипп и Елизавета поженились в 1947 году. В монаршей семье родилось четверо детей. После коронации Филиппу Маунтбаттен вынужден был отказаться от военно-морской карьеры и приступить к обязанностям принца-консорта. До недавнего времени он сопровождал Елизавету во всех государственных визитах и на многочисленных официальных мероприятиях. И лишь в 96 лет объявил, что уходит на пенсию.

«Принц Филипп известен тем, что не приемлет любые комплименты. Но во всем он был постоянной поддержкой и советником», — сказала как-то в одном из своих публичных выступлений королева.

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