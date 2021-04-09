«Какая бы метель сегодня не накрыла страну, скоро придет настоящая весна» 1 9.04.2021, 14:33

1,682

Фото: AFP

С каждым действием властей надежда сияет все ярче.

Главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук высказался об уголовных делах Александры Герасимени и Александра Опейкина. Об этом пишет «Трибуна».

«На днях состоялась пресс-конференция Фонда спортивной солидарности, относительно новых уголовных дел, которые возбуждены в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина. Задаю Герасимене вопрос про уголовное дело, а она отвечает и улыбается, будто я о свадьбе спрашиваю. Тут же захотелось спросить следом: «Почему вы улыбаетесь, вы хоть понимаете всю серьезность ситуации, чем это вам грозит?». Но уже через секунду понимаю, что все она прекрасно понимает, поэтому и улыбается. Это даже не она улыбалась, а надежда внутри нее.

И тогда мне стало окончательно ясно, что с каждым подобным действием властей эта надежда сияет все ярче и ярче. Это сияние скорой победы, торжества человечности и закона в нашей стране. Победитель всегда улыбается – это еще один непреложный закон – Герасименя, как и любой спортсмен, знает это как никто другой. Они всегда улыбаются, когда после изнуряющего противостояния поднимаются на пьедестал. А когда в последний раз кто-то видел улыбающегося Лукашенко, Баскова, Эйсмонт, Шведа, Гору и других? Кто-то скажет, что не до улыбок сейчас, и я полностью с этим соглашусь. Им действительно не до улыбок.

Постараемся теперь просчитать, что будет дальше. Сколько нужно усилий, чтобы потушить тлеющий уголек? А можно ли потушить солнце, которое с каждым днем сияет все ярче? Поэтому отвечаю на множественные вопросы, которые мне задают в последнее время: Какая бы метель сегодня не накрыла страну, как бы холодно нам не было, рано или поздно в любом случае покажется солнце и придет настоящая весна», – сказал Сацук.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».