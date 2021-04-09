В парламенте Молдовы создали комиссию по расследованию похищения скандального судьи Чауса 9.04.2021, 14:41

Николай Чаус

К операции могут быть причастны украинские разведчики.

В парламенте Молдовы создали спецкомиссию, которая будет расследовать обстоятельства похищения украинского судьи Николая Чауса.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Создание комиссии утвердили голосами депутатов от Партии социалистов (ПСРМ) и парламентской группы Pentru Moldova.

Комиссия будет работать 60 дней, в нее войдут девять депутатов от всех парламентских фракций.

Комиссию возглавил Александр Слусар, депутат от партии «Платформа Достоинство и правда» (DA), его заместителем назначили депутата от ПСРМ Адриана Лебединского.

Слусар предложил расследовать не только похищения Чауса, но и экстрадиции сотрудников молдавско-турецких лицеев Orizont, и случаи так называемых похищений, которые проводили приднестровские спецслужбы, но его предложение не поддержали.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украине.

Президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в стране похитили украинского судью Николая Чауcа.

МВД Молдовы уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

По данным СМИ, к похищению Чауса могут быть причастны украинские разведчики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».