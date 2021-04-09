После предательства Геннадий Габриэлян, «Радио Свобода»

9.04.2021, 15:07

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Участница антиправитель ственной демонстрации в Софии несет портрет премьер-министра Бойко Борисова в виде клоуна

фото: AFP

Эхо шпионского скандала в Болгарии.

Смущенное молчание президента, едкая, на грани троллинга, ирония премьера, возмущенные, хоть и звучащие не слишком убедительно, оправдания российского посла и результаты парламентских выборов, которые местные симпатизанты Кремля не могут записать себе в актив. Таким оказалось политическое послесловие к недавнему шпионскому скандалу в Болгарии, связанному с Россией и самому громкому за многие годы.

Вопросы и награды

Президент Болгарии Румен Радев более двух недель хранил молчание по поводу задержания действующих и отставных военных из числа сотрудников министерства обороны и военной разведки, обвиненных в шпионаже в пользу России. Это вызвало разного рода подозрения и обвинения в адрес главы государства. Бывший командующий ВВС Болгарии генерал Радев выиграл президентские выборы 2016 года благодаря поддержке Болгарской социалистической партии (БСП) – наследницы коммунистов. С тех пор, убеждены его идеологические оппоненты, Радев находится в "прокремлевской зоне" болгарской политики. Премьер-министр Бойко Борисов, представляющий правоцентристскую партию ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии"), в связи с этим обыграл фамилию президента и его прежнюю профессию летчика, заявив об "оглушительном радевомолчании".

Только 4 апреля, в день, когда в Болгарии проходили парламентские выборы, этот молчание было прервано. "Если болгарский суд подтвердит, – заявил наконец Радев, – что в системе безопасности пробита серьезная брешь и проблема предательства носит массовый характер, это будет означать, что есть глубокие внутренние проблемы, позорящие Болгарию: они скомпрометируют национальную безопасности не только Болгарии, но и ее союзников". Вопросы, по мнению президента, состоят в следующем: почему высокопоставленные чиновники Народного собрания и министерства обороны (органов, чьими проверками и допуском к секретной информации заведуют службы, напрямую подчиненные премьер-министру) предают свою страну, и почему игнорируется тот факт, что организация и контроль защиты секретной информации осуществляется Советом министров?

По мнению бывшего министра обороны и бывшего полномочного представителя Болгарии в НАТО Бойко Ноева, полемика премьер-министра и президента по поводу шпионского скандала похожа на случай, когда вор кричит "держите вора". "С одной стороны, мы стали свидетелями подлого предательства, совершенного, к сожалению, болгарскими военнослужащими. С другой – те, против кого народ выходил на улицы (имеются в виду недавние многомесячные массовые акции протеста в Болгарии. – РС), разыгрывают и режиссируют на этом предательстве спектакль в духе театра абсурда". По словам Ноева, механизмы, связанные с национальной безопасностью, искажены и делают систему совершенно неэффективной: "Сложно говорить о компетентности служб. По-моему, Государственное агентство национальной безопасности превратилось в совершенно ненужный орган. То, что происходит в Болгарии, – не результат работы спецслужб, у меня есть основания полагать, что разоблачения были сделаны по внешнему сигналу", – говорит Ноев. Собственно, и сам нынешний министр обороны Красимир Каракачанов дал понять, что российская шпионская сеть была вскрыта при содействии западных спецслужб – за секретами НАТО шестеро задержанных в первую очередь и охотились.

Новый посол РФ Элеонора Митрофанова после встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым

фото: Facebook

О том, что положение в контрразведке должно измениться, свидетельствует свежий доклад министерства обороны Болгарии под названием "О состоянии обороны и вооружённых сил страны в 2020 году", одобренный правительством. В документе отмечается, что Служба военной информации преобразуется в Службу военной разведки, "и это исключительно важный шаг на фоне разразившегося шпионского скандала, связанного с Россией". Доклад, как ему и положено, носит стратегический характер. В нём, в частности, говорится, что изменение военного баланса сил в Чёрном море в пользу России создаёт риски для системы безопасности в регионе, включая Болгарию. Основными дестабилизирующими факторами являются продолжающееся противостояние на востоке Украины, милитаризация аннексированного Крыма, замороженные конфликты в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии, а главными "генераторами стабильности" в регионе остаются НАТО и ЕС, отмечается в документе.

В свою очередь, новый посол России в Софии Элеонора Митрофанова в первом большом интервью болгарской прессе выразила желание "однозначно и категорически заявить, что Россия не ведёт какой-либо незаконной деятельности против Болгарии" – несмотря на многократные выдворения российских дипломатов включая военного атташе, из этой страны, начиная с осени 2019 года, и попытки завербовать руководителя одной из спецслужб, о которой прессе сообщал премьер Борисов. В ответ на призывы посла дожидаться решения суда по делу о шпионской сети, в точности повторённые президентом Радевым позднее, а также высказанное главой дипмиссии предложение "прекратить шоу по теме шпионажа" военный обозреватель издания Faktor.bg Иван Ибришимов отмечает, что, похоже, Россия всё ещё воспринимает Болгарию как свою задунайскую губернию: в сознание российских дипломатов, по его мнению, "вмонтировано чувство вседозволенности и ненаказуемости".

Не дожидаясь никакого суда, за два дня до выборов главный прокурор Болгарии Иван Гешев наградил прокуроров, следователей, сотрудников военной разведки, Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) и МВД, работавших над раскрытием шпионской сети, сообщил пресс-центр прокуратуры. Награды были дифференцированы – от холодного оружия до памятных плакеток. Среди награждённых – и.о. директора Службы военной разведки Велко Атанасов, председатель ДАНС Димитр Георгиев, главный секретарь МВД Ивайло Иванов, а также два заместителя главного прокурора – Красимира Филипова и Пламена Цветанова и его официальный представитель Сийка Милева. Всего в списке более тридцати имён.

Проиграли и премьер, и "русофилы"

Шпионский скандал и вызванные им политические перепалки, похоже, отразились и на итогах выборов в Народное собрание. Открыто пророссийская партия "Возрождение Отечества" Николая Малинова сделала Владимира Путина лицом своей избирательной кампании (Малинов и Путин обмениваются на предвыборном плакате рукопожатием), но завоевала при этом 0,41% голосов. Другие националистические партии, известные прокремлевской ориентацией, – АБВ, "Атака", "Воля-НФСБ", – получили от полупроцента до неполных четырёх процентов голосов избирателей. Ни одна из них не вошла в парламент.

В целом выборы в Народное собрание Болгарии, несколько задержавшиеся из-за пандемии, принесли драматические результаты. Правящая партия ГЕРБ получила 26,1% голосов, но потеряла 7 процентных пунктов по сравнению с предыдущими выборами. Главная левая сила – Болгарская социалистическая партия (БСП) – пережила наихудшее за всю свою историю поражение, потеряв традиционное для нее в последние годы второе место. На сей раз у социалистов всего 15 % голосов. Исполнительное бюро партии расформировано.

Концерт Слави Трифонова

фото: afp

Место второй партии захватило движение "Есть такой народ" (ЕТН – 17,6% голосов) Станислава "Слави" Трифонова. Зарубежная часть болгарского электората и вовсе отдала ему более 30% голосов. "Болгарский певец, телеведущий, продюсер и политик": в таком порядке 54-летнюю звезду теперь ещё и политической сцены ранжирует болгарский раздел Википедии, и это совершенно справедливо. Слави, человек с внешностью киношного Фантомаса, иногда называемый "болгарским Зеленским", легко собирает стадионы, получает миллионы лайков в соцсетях, но сводной программы – как именно обуздать коррупцию и господство олигархии в стране, а это и есть главный месседж ЕТН, – он так и не представил. И даже не удостоил оппонентов участием в предвыборных дебатах.

"Движение за права и свободы" (ДПС), представляющее в основном интересы турецкого этнического меньшинства, удовлетворена своими 10,3% голосов; городская интеллигенция, прежде всего столичная, получает представительство в парламенте (9,5%) в лице партии "Демократическая Болгария" во главе с харизматичным сопредседателем, бывшим министром юстиции Христо Ивановым. Что касается платформы "Поднимайся! Мафию долой!", которая вывела прошлым летом сотни тысяч людей на антиправительственные демонстрации, то она с трудом прошла в парламент (4,7%): не нашлось личностей, способных развить успех. Подсчитано, что треть из 240 депутатов Народного собрания будут новичками – и это тоже сенсация, которой не наблюдалось со времени предыдущих массовых протестов, 2013-2014 годов.

При этом все победители дистанцируются от предметного обсуждения вопросов, связанных с формированием коалиционного правительства. Многоопытный Бойко Борисов остаётся хоть и живой, но сильно хромающей уткой. С одной стороны, он удержал руль на фоне обвинений как в системной, так и в личной коррупции. В этом Борисову помогли как правильно выстроенные отношения с руководством Евросоюза и НАТО, так и внешне гибкая, хотя и не слишком содержательная тактика борьбы с пандемией. С другой стороны, результат оказался недостаточно убедительным для партии ГЕРБ, и премьер, просидевший в своём кресле с незначительными перерывами 12 лет, понимает, что его политический ресурс близок к концу. Формально выиграв пятые по счёту выборы, Борисов сознаёт, что коалиции с ним не желает никто, и готов уступить мандат Трифонову – лишь бы не допустить новых выборов, на которых он может потерять всё. Однако Трифонов не имеет ни малейшего опыта управления государственными органами и пока счел нужным лишь сказать, что будет действовать "строго по Конституции". Вновь слышны голоса о созыве Великого народного собрания – в Болгарии это специальный представительный орган, более широкий, чем "обычное" Народное собрание и призванный решать важнейшие вопросы государственного устройства. Такое собрание может быть созвано для радикального пересмотра действующей конституции, да и конструкции всего государственного здания.

Геннадий Габриэлян, «Радио Свобода»

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