закрыть
9 апреля 2021, пятница, 16:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

После предательства

  • Геннадий Габриэлян, «Радио Свобода»
  • 9.04.2021, 15:07
  • 3,350
После предательства
Участница антиправитель ственной демонстрации в Софии несет портрет премьер-министра Бойко Борисова в виде клоуна
фото: AFP

Эхо шпионского скандала в Болгарии.

Смущенное молчание президента, едкая, на грани троллинга, ирония премьера, возмущенные, хоть и звучащие не слишком убедительно, оправдания российского посла и результаты парламентских выборов, которые местные симпатизанты Кремля не могут записать себе в актив. Таким оказалось политическое послесловие к недавнему шпионскому скандалу в Болгарии, связанному с Россией и самому громкому за многие годы.

Вопросы и награды

Президент Болгарии Румен Радев более двух недель хранил молчание по поводу задержания действующих и отставных военных из числа сотрудников министерства обороны и военной разведки, обвиненных в шпионаже в пользу России. Это вызвало разного рода подозрения и обвинения в адрес главы государства. Бывший командующий ВВС Болгарии генерал Радев выиграл президентские выборы 2016 года благодаря поддержке Болгарской социалистической партии (БСП) – наследницы коммунистов. С тех пор, убеждены его идеологические оппоненты, Радев находится в "прокремлевской зоне" болгарской политики. Премьер-министр Бойко Борисов, представляющий правоцентристскую партию ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии"), в связи с этим обыграл фамилию президента и его прежнюю профессию летчика, заявив об "оглушительном радевомолчании".

Только 4 апреля, в день, когда в Болгарии проходили парламентские выборы, этот молчание было прервано. "Если болгарский суд подтвердит, – заявил наконец Радев, – что в системе безопасности пробита серьезная брешь и проблема предательства носит массовый характер, это будет означать, что есть глубокие внутренние проблемы, позорящие Болгарию: они скомпрометируют национальную безопасности не только Болгарии, но и ее союзников". Вопросы, по мнению президента, состоят в следующем: почему высокопоставленные чиновники Народного собрания и министерства обороны (органов, чьими проверками и допуском к секретной информации заведуют службы, напрямую подчиненные премьер-министру) предают свою страну, и почему игнорируется тот факт, что организация и контроль защиты секретной информации осуществляется Советом министров?

По мнению бывшего министра обороны и бывшего полномочного представителя Болгарии в НАТО Бойко Ноева, полемика премьер-министра и президента по поводу шпионского скандала похожа на случай, когда вор кричит "держите вора". "С одной стороны, мы стали свидетелями подлого предательства, совершенного, к сожалению, болгарскими военнослужащими. С другой – те, против кого народ выходил на улицы (имеются в виду недавние многомесячные массовые акции протеста в Болгарии. – РС), разыгрывают и режиссируют на этом предательстве спектакль в духе театра абсурда". По словам Ноева, механизмы, связанные с национальной безопасностью, искажены и делают систему совершенно неэффективной: "Сложно говорить о компетентности служб. По-моему, Государственное агентство национальной безопасности превратилось в совершенно ненужный орган. То, что происходит в Болгарии, – не результат работы спецслужб, у меня есть основания полагать, что разоблачения были сделаны по внешнему сигналу", – говорит Ноев. Собственно, и сам нынешний министр обороны Красимир Каракачанов дал понять, что российская шпионская сеть была вскрыта при содействии западных спецслужб – за секретами НАТО шестеро задержанных в первую очередь и охотились.

Новый посол РФ Элеонора Митрофанова после встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым
фото: Facebook

О том, что положение в контрразведке должно измениться, свидетельствует свежий доклад министерства обороны Болгарии под названием "О состоянии обороны и вооружённых сил страны в 2020 году", одобренный правительством. В документе отмечается, что Служба военной информации преобразуется в Службу военной разведки, "и это исключительно важный шаг на фоне разразившегося шпионского скандала, связанного с Россией". Доклад, как ему и положено, носит стратегический характер. В нём, в частности, говорится, что изменение военного баланса сил в Чёрном море в пользу России создаёт риски для системы безопасности в регионе, включая Болгарию. Основными дестабилизирующими факторами являются продолжающееся противостояние на востоке Украины, милитаризация аннексированного Крыма, замороженные конфликты в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии, а главными "генераторами стабильности" в регионе остаются НАТО и ЕС, отмечается в документе.

В свою очередь, новый посол России в Софии Элеонора Митрофанова в первом большом интервью болгарской прессе выразила желание "однозначно и категорически заявить, что Россия не ведёт какой-либо незаконной деятельности против Болгарии" – несмотря на многократные выдворения российских дипломатов включая военного атташе, из этой страны, начиная с осени 2019 года, и попытки завербовать руководителя одной из спецслужб, о которой прессе сообщал премьер Борисов. В ответ на призывы посла дожидаться решения суда по делу о шпионской сети, в точности повторённые президентом Радевым позднее, а также высказанное главой дипмиссии предложение "прекратить шоу по теме шпионажа" военный обозреватель издания Faktor.bg Иван Ибришимов отмечает, что, похоже, Россия всё ещё воспринимает Болгарию как свою задунайскую губернию: в сознание российских дипломатов, по его мнению, "вмонтировано чувство вседозволенности и ненаказуемости".

Не дожидаясь никакого суда, за два дня до выборов главный прокурор Болгарии Иван Гешев наградил прокуроров, следователей, сотрудников военной разведки, Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) и МВД, работавших над раскрытием шпионской сети, сообщил пресс-центр прокуратуры. Награды были дифференцированы – от холодного оружия до памятных плакеток. Среди награждённых – и.о. директора Службы военной разведки Велко Атанасов, председатель ДАНС Димитр Георгиев, главный секретарь МВД Ивайло Иванов, а также два заместителя главного прокурора – Красимира Филипова и Пламена Цветанова и его официальный представитель Сийка Милева. Всего в списке более тридцати имён.

Проиграли и премьер, и "русофилы"

Шпионский скандал и вызванные им политические перепалки, похоже, отразились и на итогах выборов в Народное собрание. Открыто пророссийская партия "Возрождение Отечества" Николая Малинова сделала Владимира Путина лицом своей избирательной кампании (Малинов и Путин обмениваются на предвыборном плакате рукопожатием), но завоевала при этом 0,41% голосов. Другие националистические партии, известные прокремлевской ориентацией, – АБВ, "Атака", "Воля-НФСБ", – получили от полупроцента до неполных четырёх процентов голосов избирателей. Ни одна из них не вошла в парламент.

В целом выборы в Народное собрание Болгарии, несколько задержавшиеся из-за пандемии, принесли драматические результаты. Правящая партия ГЕРБ получила 26,1% голосов, но потеряла 7 процентных пунктов по сравнению с предыдущими выборами. Главная левая сила – Болгарская социалистическая партия (БСП) – пережила наихудшее за всю свою историю поражение, потеряв традиционное для нее в последние годы второе место. На сей раз у социалистов всего 15 % голосов. Исполнительное бюро партии расформировано.

Концерт Слави Трифонова
фото: afp

Место второй партии захватило движение "Есть такой народ" (ЕТН – 17,6% голосов) Станислава "Слави" Трифонова. Зарубежная часть болгарского электората и вовсе отдала ему более 30% голосов. "Болгарский певец, телеведущий, продюсер и политик": в таком порядке 54-летнюю звезду теперь ещё и политической сцены ранжирует болгарский раздел Википедии, и это совершенно справедливо. Слави, человек с внешностью киношного Фантомаса, иногда называемый "болгарским Зеленским", легко собирает стадионы, получает миллионы лайков в соцсетях, но сводной программы – как именно обуздать коррупцию и господство олигархии в стране, а это и есть главный месседж ЕТН, – он так и не представил. И даже не удостоил оппонентов участием в предвыборных дебатах.

"Движение за права и свободы" (ДПС), представляющее в основном интересы турецкого этнического меньшинства, удовлетворена своими 10,3% голосов; городская интеллигенция, прежде всего столичная, получает представительство в парламенте (9,5%) в лице партии "Демократическая Болгария" во главе с харизматичным сопредседателем, бывшим министром юстиции Христо Ивановым. Что касается платформы "Поднимайся! Мафию долой!", которая вывела прошлым летом сотни тысяч людей на антиправительственные демонстрации, то она с трудом прошла в парламент (4,7%): не нашлось личностей, способных развить успех. Подсчитано, что треть из 240 депутатов Народного собрания будут новичками – и это тоже сенсация, которой не наблюдалось со времени предыдущих массовых протестов, 2013-2014 годов.

При этом все победители дистанцируются от предметного обсуждения вопросов, связанных с формированием коалиционного правительства. Многоопытный Бойко Борисов остаётся хоть и живой, но сильно хромающей уткой. С одной стороны, он удержал руль на фоне обвинений как в системной, так и в личной коррупции. В этом Борисову помогли как правильно выстроенные отношения с руководством Евросоюза и НАТО, так и внешне гибкая, хотя и не слишком содержательная тактика борьбы с пандемией. С другой стороны, результат оказался недостаточно убедительным для партии ГЕРБ, и премьер, просидевший в своём кресле с незначительными перерывами 12 лет, понимает, что его политический ресурс близок к концу. Формально выиграв пятые по счёту выборы, Борисов сознаёт, что коалиции с ним не желает никто, и готов уступить мандат Трифонову – лишь бы не допустить новых выборов, на которых он может потерять всё. Однако Трифонов не имеет ни малейшего опыта управления государственными органами и пока счел нужным лишь сказать, что будет действовать "строго по Конституции". Вновь слышны голоса о созыве Великого народного собрания – в Болгарии это специальный представительный орган, более широкий, чем "обычное" Народное собрание и призванный решать важнейшие вопросы государственного устройства. Такое собрание может быть созвано для радикального пересмотра действующей конституции, да и конструкции всего государственного здания.

Геннадий Габриэлян, «Радио Свобода»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина