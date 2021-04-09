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Ученые раскрыли влияние художественной литературы на активность мозга

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  • 9.04.2021, 15:10
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Ученые раскрыли влияние художественной литературы на активность мозга
Фото: shutterstock.com

Американские ученые из Университета Огайо провели исследованиe.

Эксперты из США определили, что регулярное чтение художественной литературы положительно влияет на работу мозга. Американские ученые из Университета Огайо провели исследование, в ходе которого выяснили, как художественная литература влияет на активность человеческого мозга, пишет lenta.ua.

Специалисты с помощью МРТ просканировали мозг группы добровольцев из 19 человек. При этом участники исследования рассказывали о своих любимых персонажах из «Игры престолов», одновременно думая о себе, своих друзьях и героях истории.

В итоге эксперты определили, что люди, увлекающиеся чтением художественной литературы, могут переноситься в сюжет книги. Они буквально проживают жизнь любимого героя.

Анализ данных показал, что в ходе чтения такой литературы мозг добровольцев активирует ту область, которая обычно задействуется при мыслях о себе. То есть мозг самостоятельно накладывает роль персонажа на реальных людей так, что они могут видеть мир глазами героя и получать его опыт.

Таким образом, специалистам удалось подтвердить, что чтение художественной литературы стимулирует мозговую активность и хорошо развивает фантазию людей.

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