Ума нет – считай калека 4 Телеграм-канал «Серпом По»

9.04.2021, 15:35

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Зачем МИД РФ искусственный интеллект?

МИД России планирует потратить деньги на использование искусственного интеллекта для «поддержки внешнеполитической деятельности».

Что это за «зверь» такой, не уточняется. Деньги тоже не выделены, но речь идет о сотнях миллионов рублей.

Уже понятно, что работа будет секретной, поскольку используются сведения, относящиеся к гостайне. Да, конечно. Но еще воровать деньги под покровом секретности легче.

Наверное, технологии сбора и анализа данных нужны. Насколько это можно называть «искусственным интеллектом» - вопрос.

Принимать решения все равно будут люди – Путин, Лавров. А это и есть, как доказано опытом, - самое слабое звено российской системы принятия решений в области внешней политики. Устроить на пустом месте противостояние с западным миром, обрезать возможности развития для страны – надо было постараться.

Невозможно заменить мозг в правящих головах надежным «искусственным интеллектом». К сожалению. Наверное, он бы справился лучше. Даже в нынешнем несовершенном виде.

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