На границе с Литвой заработают еще три пункта пропуска 1 9.04.2021, 16:10

фото: grodnonews.by

Пункты заработают уже с 12 апреля.

С 12 апреля на белорусско-литовской границе к функционирующим пунктам пропуска — «Каменный Лог» («Мядининкай»), «Котловка» («Лаворишкес»), «Бенякони» («Шальчининкай») и «Привалка» («Райгардас») — прибавятся еще три, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Пересечение белорусско-литовской границы возобновится в пунктах пропуска «Видзы» («Тверячус»), «Лоша» («Шумскас») и «Лынтупы» («Папялякис»). Однако в них будут действовать определенные ограничения.

Пункт пропуска «Видзы» («Тверячус») будет предназначен для пересечения границы всеми гражданами, грузовыми порожними транспортными средствами и транспортными средствами массой до 3500 кг с числом мест для пассажиров не более восьми, а также для перемещения товаров для личного пользования.

В «Лоше» («Шумскас») границу смогут пересечь все лица независимо от их гражданства, транспортные средства массой до 3500 кг с числом мест для пассажиров не более восьми. Здесь также допускается перемещение товаров для личного пользования.

Границу в «Лынтупах» («Папялякис») можно будет пересечь только на грузовиках, перемещающих крупногабаритные или тяжелые грузы (при наличии соответствующего разрешения).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».