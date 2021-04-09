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На границе с Литвой заработают еще три пункта пропуска

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  • 9.04.2021, 16:10
На границе с Литвой заработают еще три пункта пропуска
фото: grodnonews.by

Пункты заработают уже с 12 апреля.

С 12 апреля на белорусско-литовской границе к функционирующим пунктам пропуска — «Каменный Лог» («Мядининкай»), «Котловка» («Лаворишкес»), «Бенякони» («Шальчининкай») и «Привалка» («Райгардас») — прибавятся еще три, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Пересечение белорусско-литовской границы возобновится в пунктах пропуска «Видзы» («Тверячус»), «Лоша» («Шумскас») и «Лынтупы» («Папялякис»). Однако в них будут действовать определенные ограничения.

Пункт пропуска «Видзы» («Тверячус») будет предназначен для пересечения границы всеми гражданами, грузовыми порожними транспортными средствами и транспортными средствами массой до 3500 кг с числом мест для пассажиров не более восьми, а также для перемещения товаров для личного пользования.

В «Лоше» («Шумскас») границу смогут пересечь все лица независимо от их гражданства, транспортные средства массой до 3500 кг с числом мест для пассажиров не более восьми. Здесь также допускается перемещение товаров для личного пользования.

Границу в «Лынтупах» («Папялякис») можно будет пересечь только на грузовиках, перемещающих крупногабаритные или тяжелые грузы (при наличии соответствующего разрешения).

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