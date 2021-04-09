США направили в Черное море два военных корабля 2 9.04.2021, 16:22

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иллюстрационное фото navy.mil

Это связано со скоплением войск РФ у границ Украины.

Соединенные Штаты проинформировали Турцию, что два их военных корабля пройдут через Босфор и Дарданеллы из-за скопления Вооруженных сил РФ у границ Украины. Об этом пишет Reuters (перевод — liga.net).

Отмечается, что корабли останутся в акватории Черного моря до 4 мая.

30 марта 2021-го главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В сети появились видео и фото переброски эшелонов и колонн техники в Крым и другие регионы. Под Воронежем россияне создают большой военный лагерь и стягивают технику.

В Пентагоне выразили опасения и позвонили в Киев, заверив, что США "не допустят агрессии России".

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