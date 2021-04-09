В Борисове не нашли желающих работать танкистами и водителями БМП
- 9.04.2021, 16:32
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Вакансии остаются свободными еще с прошлого года.
На сайте Борисовского райисполкома 7 апреля опубликован обновленный список свободных вакансий, в котором есть 15 предложений от воинской части 32347, пишет сайт ex-press.by.
Военные предлагают работу механикам-водителям танков Т-72 и боевых машин пехоты.
Впервые подобное предложение было опубликовано в декабре минувшего года. Тогда воинская часть 32347 искала десять человек на такую работу. В январе потребности выросли — объявлено было уже о наличии 15 свободных вакансий.
С тех пор прошло уже почти три месяца, а предложение по-прежнему актуально.