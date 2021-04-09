Politico: Байден хочет назначить спецпредставителя, чтобы окончательно остановить строительство «Северного потока-2» 1 9.04.2021, 17:29

США рассматривает кандидатуру Амоса Хохштейна на эту должность.

Белый дом обсуждает возможность назначения спецпосланника для ведения переговоров, направленных на блокирование строительства газопровода «Северный поток — 2», ведущего из России в Германию, о чем сообщили бывшие и действующие чиновники. Администрация Байдена пытается найти способ воспрепятствовать строительству этого практически завершенного энергетического проекта, который принесет Москве огромную финансовую и геополитическую выгоду, сообщает Politico (перевод – inosmi.ru).

Как сообщают источники, в конце марта эту новую должность помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Jake Sullivan) в неофициальном порядке предложил Амосу Хохштейну (Amos Hochstein), который при администрации президента США Барака Обамы занимал в Госдепартаменте пост специального посланника и координатора по вопросам международной энергетики и был в то время близким советником и доверенным лицом тогдашнего вице-президента Джо Байдена. Кандидатура Хохштейна рассматривается, но он пока не дал своего согласия занять эту должность.

Хохштейн, в прошлом году покинувший пост в наблюдательном совете украинской энергетической компании Нафтогаз, отказался прокомментировать ситуацию.

Вероятность назначения спецпосланника указывает на новую стратегическую направленность администрации Байдена. Прежде за дипломатию вокруг «Северного потока — 2» отвечали эксперты по европейским делам в Совете национальной безопасности. В беседе с Politico чиновники рассказали о существовании консенсуса касательно того, что деликатной геополитике вокруг «Северного потока — 2» сейчас необходимо уделять более пристальное внимание, особенно с учетом того, что строительство этого газопровода, построенного на 96 процентов, уже близится к завершению.

Решение о назначении спецпредставителя также можно рассматривать как готовность уступить давлению со стороны Капитолийского холма, где сенаторы от обеих партий настаивают на том, чтобы администрация Байдена воспрепятствовала завершению строительства газопровода, пока еще не поздно. В рамках этих усилий сенатор Тед Круз (Ted Cruz) поспособствовал быстрому назначению кандидатов, выдвинутых Байденом на высокие посты в Госдепартаменте, а другие сенаторы публично призывают администрацию ускорить введение пакета санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода, как того требует закон.

На недавней частной встрече Круз убеждал Викторию Нуланд (Victoria Nuland), которую Байден выбрал на должность заместителя госсекретаря по политическим делам, в необходимости назначить специального представителя, чтобы решить вопрос с «Северным потоком-2», о чем сообщили источники, знакомые с ходом той беседы. (Представители сенатора отказались дать комментарии.)

Усилия Круза, хотя они и поступательны, все же приносят результат. В марте этот республиканец согласился перестать блокировать утверждение Уильяма Бернса (William Burns) на должность директора Центрального разведывательного управления после того, как госсекретарь Энтони Блинкен (Antony Blinken) публично пообещал воспрепятствовать завершению строительства российского газопровода.

«Госдепартамент вновь озвучивает свое предупреждение о том, что любая компания, участвующая в проекте строительства газопровода «Северный поток-2» рискует столкнуться с американскими санкциями и должна немедленно отказаться от работы над этим газопроводом», — заявил Блинкен.

Однако один американский чиновник, знакомый с ситуацией, считает, что администрация уже умышленно медлит. По словам этого чиновника, в марте Министерство юстиций дало положительное юридическое заключение на два пакета ограничительных мер, которые затрагивают компанию Nord Stream 2 AG — компанию, которая отвечает за планирование, строительство и дальнейшее управление газопроводом, — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig). Однако эти пакеты пока не были приведены в исполнение, и пока неизвестно, включит ли администрация компанию Nord Stream 2 AG и Варнига в список лиц и компаний, в отношении которых могут быть введены санкции. Согласно американскому законодательству, этот список должен быть представлен Конгрессу США в мае.

Некоторые чиновники выразили свои опасения относительно того, что назначение спецпосланника может на самом деле оказаться контрпродуктивным шагом, который еще больше отсрочит введение санкций против «Северного потока-2», а это в свою очередь покажет Германии и России, что Соединенные Штаты готовы на некую форму примирения. Однако один помощник сенатора-демократа рассказал Politico, что назначение Хохштейна на эту должность будет «хорошо встречено» демократами. «Амос будет подходящим человеком для этой должности», — отметил этот помощник, добавив, что у Хохштейна «хорошая репутация» и что он работал с подобными вопросам при администрации Обамы.

Хотя пока неясно, какими именно будут полномочия и параметры работы спецпосланника, его роль, по крайней мере на начальном этапе, будет сосредоточена на ведении деликатных переговоров о том, как воспрепятствовать завершению строительства газопровода, не оттолкнув от Вашингтона ключевого союзника США в Берлине. Затем он может расширить сферу ответственности и заниматься более широким спектром международных вопросов в области энергетики — то есть тем, чем он занимался в Госдепартаменте при администрации Обамы.

По словам чиновников, дипломатическая ситуация остается чрезвычайно деликатной. Администрация хочет помешать Москве обрести дополнительное энергетическое влияние — Байден уже назвал это «невыгодной сделкой для Европы», — однако она также хочет укрепить отношения Соединенных Штатов с Германией, которая убеждает Вашингтон в необходимости завершить строительство газопровода. «Мы оказались между молотом и наковальней», — сказал в марте один высокопоставленный чиновник администрации.

По словам источников, знакомых с содержанием переговоров, немецкое правительство обдумывает несколько потенциальных предложений, чтобы убедить Соединенные Штаты согласиться на завершение строительства газопровода, включая торговые соглашения и увеличение инвестиций в экологически чистые энергетические проекты в Европе и в Украине.

Однако американские законодатели от обеих партий утверждают, что, независимо от попыток Германии подсластить пилюлю для Вашингтона, этот газопровод позволит российской инфраструктуре проникнуть вглубь территорий НАТО и таким образом стать угрозой для членов этого альянса. Он также увеличит зависимость некоторых европейских стран от российских энергоресурсов, одновременно лишив Украину миллиардов долларов прибыли, поскольку «Северный поток-2» огибает территорию этой страны.

«Противостояние вредоносной агрессии России входит в число важнейших интересов национальной безопасности всех членов НАТО, всех членов Евросоюза и наших партнеров в Восточной Европе, — написали в марте председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес (Bob Menendez) и сенатор Джин Шейхин (Jeanne Shaheen) в своем письме, адресованном Блинкену. — Мы не можем терять из виду этот основополагающий принцип, пока мы ведем дипломатические переговоры по этому газопроводу».

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