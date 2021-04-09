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У Boeing 737 Max опять проблемы: их снимают с рейсов из-за сбоев в электропитании

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  • 9.04.2021, 17:46
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У Boeing 737 Max опять проблемы: их снимают с рейсов из-за сбоев в электропитании

В частности, компания Southwest Airlines исключила из своего расписания 30 авиалайнеров этой модели.

Компания Boeing выявила проблему с электропитанием в нескольких самолетов 737 MAX. Об этом сообщает Reuters (перевод — liga.net).

Компания передала 16 авиаперевозчикам регистрационные номера конкретных самолетов 737 MAX, в которых может возникнуть проблема с электропитанием. В Boeing заверили, что тесно сотрудничают с Федеральным управлением гражданской авиации США по этой проблеме.

Проблема привела к снятию с рейсов самолетов 737 MAX. В частности, компания Southwest Airlines исключила из своего расписания 30 авиалайнеров этой модели, что составляет почти половину ее парка.

Авиалайнеры 737 Max были запрещены к эксплуатации после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах. В них погибло 346 человек. Причиной катастроф стала неисправность системы управления полетом на борту авиалайнера. Из-за проблем с 737 Max корпорация Boeing потеряла $5,6 млрд.

В марте 2019 по всем миру начали запрещать полеты 737 Max. В ноябре 2019 года США запретили Boeing сертифицировать 737 Max.

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