Израильский доктор рассказал, нужно ли прививаться от коронавируса переболевшим 9.04.2021, 18:49

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Защиту от вируса гарантирует любая вакцина с доказанной безопасностью.

Всем переболевшим людям рекомендуется одна доза вакцины для закрепления защиты от коронавируса. Об этом в интервью изданию "Гордон" заявил медицинский директор Первого медцентра Тель-Авива Юрий Раньков.

"По утверждению Всемирной организации здравоохранения после выработки естественного иммунитета быстро падает титр антител. Поэтому переболевшим людям рекомендуется одна доза вакцины для закрепления защиты. Всем переболевшим обязательно нужно привиться", – подчеркнул доктор.

Он отметил, что защиту от вируса гарантирует любая вакцина с доказанной безопасностью.

"Нас часто спрашивают, какая вакцина лучше? Мы можем обсуждать проценты, уровень антител, цифры. Но когда речь идет о здоровье, я, как и мои коллеги, утверждаю: любая вакцина лучше, чем без вакцины. Если подтверждена безопасность препарата, он однозначно может применяться. Это гораздо безопаснее, чем быть непривитым и рисковать собственной жизнью и жизнями окружающих людей. Другое дело, что у многих стран права выбора как такового уже нет. Во всем мире сейчас отмечается нехватка вакцин. Договариваться в таких условиях необходимо, хоть и сложно", – сказал Раньков.

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