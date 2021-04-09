Брат директора «Гродно Азота» зарабатывает на поставках удобрений в Украину? 9.04.2021, 19:25

Стачком «Гродно Азота» нашел любопытную информацию, которая касается директора предприятия Игоря Ляшенко.

Весьма вероятно, что его брат зарабатывает на поставках удобрений в Украину. Еврорадио проверило факты, о которых заявляют стачкомовцы.

Брат родной?

До назначения на “Гродно Азот” Игорь Ляшенко занимал пост вице-премьера, курирующего нефтехимическю отрасль. До того руководил концерном “Белнефтехим”. А ещё раньше работал на “Гомельском химическом заводе”. То есть вся его карьера связано с химической промышленностью.

В Киеве есть такое юрлицо — "Белагродобрива". По данным реестров, оно занимается оптовой торговлей топливом и химической продукцией. А под это определение попадают и минеральные удобрения. Например, такие, которые производит "Гродно-Азот".

Тем более, что слово “добрива” переводится с украинского языка как “удобрения”. У кого-то остались сомнения в том, чем торгует эта компания?

Учредитель "Белагродобривы" — некто Олег Васильевич Ляшенко. Фамилия и отчество у него такие же, как и у нынешнего директора "Гродно Азот". Но на этом совпадения не заканчиваются.

Адресом Олега Васильевича Ляшенко в украинских реестрах значится дом на улице Ильича в Гомеле. Из этого же областного центра и Игорь Ляшенко. А в базе абонентов телефонных номеров на той же улице зарегистрирован некто "Ляшенко И.В."

И снова — "агро"

В конце декабря фирма "Белагродобрива" поменяла адрес — переехала с киевской улицы Якуба Коласа на улицу Евгения Сверстюка. По той же "прописке" располагалось ещё одно юрлицо — "Лидерагро". Она тоже, согласно реестрам, занимается торговлей химической продукцией.

Бенефициарами "Лидерагро" значились Кристина Пикас и Дмитрий Ковалёв. Правда, недавно компания поменяла и руководителя, и собственника — им стал некто Имре Бейло, поэтому данные пришлось искать в архивах. О Пикас неизвестно ничего — кроме как то, что её 25-летняя тёзка родом из того же Гомеля.

Дмитрием Ковалёвым звали одного из топ-менеджеров ОАО "Гомельский химический завод". Стачком "Гродно Азот" утверждает, что он указывал "Лидерагро" местом работы в LinkedIn, но сегодня подтвердить это невозможно — архивных версий страницы нет, лишь стачкомовские скриншоты. Человек по имени Дмитрий Ковалёв работал и в "БНХ Украина" — официальном дилере "Гродно Азот", "Белшины" и Гомельского химзавода.

К слову, в кресле заместителя гендиректора "БНХ Украина" сидит некто Константин Валентинович Ковалёв. Он также когда-то работал на Гомельском химзаводе. Где в своё время, напомним, начинал свою трудовую биографию Игорь Ляшенко.

Интересно и то, что руководит "БНХ Украина" Олег Величко. Так же зовут экс-главу Советского района Гомеля. Право подписи имеет и Татьяна Яцуто. Её тёзка — руководитель дилера "Белшины" в Украине "ЛК-Украина".

Перепродажа “добривы»

И "Лидерагро", и "Белагродобривы", судя по официальным данным, начали активную деятельность в тот же период, когда Ляшенко был в руководстве Белнефтехима или вице-премьером.

Украинские организации — одни из основных клиентов того же "Гомельского химического завода". Много закупают там и белорусских удобрений, а одесский порт иногда используют для экспорта на "дальнюю дугу".

Обе упомянутые выше компании — "Лидерагро" и "Белагродобрива" — не имеют собственных производств. Единственная суть их работы — перепродажа поставляемых удобрений и других продуктов химпрома.

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