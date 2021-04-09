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Когда несогласия нет

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  • Леонид Невзлин
  • 9.04.2021, 19:47
  • 2,236
Когда несогласия нет
Леонид Невзлин

За пределами критического мышления, или о бреде группомыслия.

Почему все сложнее искать рациональное объяснение тому, что происходит в России? Потому что его нет. Путинская система вышла на тот уровень иррациональности, который находится где-то посередине между тупостью и безумием. В самом начале 70-х социальный психолог, профессор Йеля Ирвинг Дженис, изучив ошибочные принятия решений, в том числе политиков, ввел термин групповое мышление, оно же группомыслие. По-простому, он искал объяснение тому, почему умные люди вдруг начинают принимать глупые решения. В случае, если эти люди еще и неумные, и руководствуются личными корыстными интересами, последствия группомыслия оказываются еще трагичнее. Особенно если речь идет не об организации, а целой стране.

В основе группового мышления – свойственное большинству людей стремление к конформизму (оно исследовалось другими психологами, например в экспериментах Соломона Аша). Значительная часть людей предпочитают промолчать, если их мнение идет в разрез с мнением большинства. Спасают те, у кого есть критическое мышление. Но бывает так, что их сознательно исключают. Тогда – групповое безумие. Когда члены группы в интересах группового согласия и единомыслия приходят к подавлению своего собственного несогласия. Все это приводит к значительному снижению качества мышления.

Что для этого нужно? Сплоченная группа единомышленников, ее изолированность от внешних оппозиционных и альтернативных влияний, отсутствие процедур принятия решений на уровне рассмотрения различных точек зрения. К этому - авторитарный лидер, предпочитающий определенный ход действий и желание группы предвосхитить его позицию, "уловить эманации". Дополнительный фактор – сильный стресс.

Все располагающие к нерациональному и иррациональному мышлению факторы, как мы видим, в России налицо. И мы знаем это лицо.

В результате все участники процесса руководствуются только одним – желанием иметь согласие в группе и избежать разногласий. У большинства происходит самоцензура. Несогласные же оказываются под давлением, ими занимаются сами себя назначившие "стражи мысли". В итоге несогласия и нет. Есть единомыслие и группомыслие.

Что дальше? Из позитивного: групповое мышление ведет все к большему безумию, глупости и ошибкам. Система входит в кризис и разрушает сама себя. Но способна в этом иррационализме, до того, как самоубиться, натворить бед. Причем самых масштабных. Что решил в тайге групповой "разум" Путина и Шойгу? Какие еще безумные решения вынесет и одобрит коллектив путинской системы? Новые военные действия путинистов в отношении Украины в этом случае не выглядят нереальными.

Леонид Невзлин, Facebook

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