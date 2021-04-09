«Он сказал «Поехали!» и включил «Песняров» 6 9.04.2021, 20:00

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Фото: Роскосмос

Космический корабль «Гагарин», которым руководит белорус Олег Новицкий, успешно пристыковался к МКС.

Спустя 60 лет после Юрия Гагарина знаменитое «Поехали!» произнес командир транспортного пилотируемого корабля «Гагарин» (Союз МС-18), космонавт Олег Новицкий, когда ракета оторвалась от стартового стола, - сообщает Роскосмос.

В пятницу, 9 апреля 2021 года, в 10:42 со стартовой площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». В 10:51 корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите, передает kp.by.

Предстоящий полет станет для Олега Новицкого уже третьим. Фото: Роскосмос.

Старт, разделение ступеней и космического корабля прошли в штатном режиме. Транспортный корабль «Союз МС-18» подлетел к Международной космической станции (МКС). Стыковка к модулю «Рассвет» состоялась в 14:05 по московскому времени. На записи прямой трансляции слышно, что перед стартом играла песня в исполнении белорусского ансамбля "Песняры".

Ракета-носитель с пилотируемым кораблем стартовала сегодня, 9 апреля, в 10 часов 42 минуты. Кадр из телетрансляции.

Во время экспедиции будут проведены более 50 научных исследований и экспериментов. Также космонавтам предстоит встречать на борту МКС новый российский модуль «Наука», запуск которого намечен на июль. Для интеграции этого модуля с МКС Олег Новицкий и Петр Дубов совершат пять выходов в открытый космос.

Предстоящий полет станет для Олега Новицкого уже третьим.

Ракета-носитель с пилотируемым кораблем стартовала сегодня, 9 апреля, в 10 часов 42 минуты. Кадр из телетрансляции

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