Из-под воды на Тайване начали появляться смартфоны 9.04.2021, 20:26

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Фото: REUTERS / Ann Wang

Казалось бы, при чем здесь изменение климата.

Житель Тайваня по фамилии Чен нашел свой телефон, который уронил в озеро Солнца и Луны во время гребли около года назад. В этом ему «помогла» сильнейшая за 56 лет засуха в стране.

Около года назад Чен потерял там свой телефон и уже давно с ним попрощался, когда ему позвонил местный рабочий и рассказал, что нашел его смартфон в грязи, пишет «Новое время».

Телефон оказался полностью в рабочем состоянии благодаря тому, что лежал в водонепроницаемом чехле, пишет BBC. Эта новость — одна из немногих хороших на фоне того, что страна переживает кризис — жителям не хватает как питьевой, так и технической воды из-за сильной засухи.

Сейчас на месте одного из самых знаковых озер страны находится полупустынная равнина с потрескавшейся землей. Кое где прорывается трава. Рабочий, вернувший Чену телефон, рассказал, что в озере Солнца и Луны наблюдается самый низкий уровень воды за «50−60 лет». Вот, как оно выглядело 12 марта.

Фото: REUTERS / Ann Wang

Засуха в стране наступила из-за отсутствия тайфунов за последний год — именно они были источником обильных дождей, в последствии обеспечивавших водой всю страну. В некоторых частях страны ситуация стала настолько критической, что местные правительства ввели меры по нормированию воды.

Фото: REUTERS / Ann Wang

Засуха на Тайване, как ни странно, повлияет и на относительно новый кризис дефицита микрочипов, ведь их производство — достаточно водоемкий процесс.

Фото: REUTERS / Ann Wang

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