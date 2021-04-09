Доллар на этой неделе обновил исторический максимум 9.04.2021, 20:32

Эксперт о том, что будет дальше на валютном рынке.

На этой неделе в среду доллар обновил исторический максимум — курс поднимался до 2,6676 рубля. Несмотря на это, по итогам недели белорусский рубль укрепился по отношению к валютной корзине, этому поспособствовало падение российского рубля. Tut.by спросил у эксперта, как могут развиваться события на валютном рынке на следующей неделе.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб отмечает, что на наш валютный рынок в течение этой недели активно влияли события, которые происходили на внешних валютных рынках.

— Тут можно отметить два основных фактора. Первый — рост евро. За неделю пара евро/доллар выросла с 1,1780 до 1,1900, или на 1%. Второй важный фактор — это снижение российского рубля к иностранным валютам. За неделю доллар в России подорожал на 1,2%, евро поднялся на 2,2%. Своего локального минимума российский рубль достиг ровно в середине недели, когда курс и евро, и доллара по отношению к нему вернулись к значениям, которые в последний раз были в начале ноября прошлого года. Связано это падение российского рубля было с эскалацией ситуации на востоке Украины и с ожиданиями новых антироссийских санкций. В результате иностранные инвесторы избавлялись от российского рубля, и, соответственно, он активно падал. Именно тогда курс доллара к белорусскому рублю достиг своего исторического максимума, — говорит эксперт.

К концу недели российский рубль немного отступил от минимумов среды, поэтому частично восстановился и белорусский рубль.

— Некоторую загадку представляют торги, которые прошли в пятницу: активно падали все три иностранные валюты к белорусскому рублю. Все они потеряли в цене в ходе торгов более чем 0,5%. При этом объем торгов был небольшим, больше чем в два раза ниже среднедневного объема торгов. То есть продавцов немного, но покупателей валюты было еще меньше обычного, — поясняет Вадим Иосуб. — Обычно в такой ситуации Национальный банк покупает излишки валюты. Можно предположить, что он решил не вмешиваться, не покупать эти излишки и дать иностранным валютам упасть.

Несмотря на такую активную динамику внутри недели и новый исторический максимум по курсу доллара, эксперт обращает внимание на то, что белорусский рубль по итогам недели укрепился.

— Доллар за неделю вырос на 0,09%, евро подорожал на 1,12%, а российский рубль подешевел на 1,11%. С учетом той доли, которую российский рубль занимает в нашей корзине валют — это 50%, его снижение утянуло стоимость корзины вниз. Она снизилась на 0,31%, — говорит Вадим Иосуб. — Если говорить о следующей неделе, то, скорее всего, на курсы валют продолжат оказывать влияние в основном внешние факторы. Можно исходить из того, что евро продолжит укрепление к доллару. Если ситуация вокруг востока Украины не разрядится, то может продолжить снижаться российский рубль. При этом курс доллара к белорусскому рублю, вероятнее всего, сильно не изменится. К концу следующей недели, я думаю, доллар окажется в диапазоне 2,62−2,67 рубля, евро при этом сценарии укрепится и будет в диапазоне 3,15−3,21 рубля, а российский рубль может снизиться и конец недели встретить в диапазоне 3,36−3,43 белорусского рубля за 100 российских.

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