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В ВОЗ рекомендовали не смешивать разные типы COVID-вакцин

  • 9.04.2021, 21:03
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В ВОЗ рекомендовали не смешивать разные типы COVID-вакцин

Информации о последствиях вакцинации одновременно разными препаратами на данный момент нет.

Всемирной организации здравоохранения не рекомендует смешивать разные типы вакцин от коронавируса. Поскольку информации о последствиях вакцинации одновременно разными препаратами на данный момент нет.

Об этом заявил директор департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар на брифинге, передает РБК.

"На данный момент нет доступных данных, чтобы рекомендовать это (смешивание вакцин, - ред.). Это единственный ответ, который я могу дать прямо сейчас", - заявил он.

Отметим, что вакцины компаний Pfizer, Moderna - мРНК. AstraZeneca выпускает препарат векторный, а CoronaVac - инактивированные вирусные вакцины. На данный момент препараты не взаимозаменяемы.

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