Турция пропустит флот США в поддержку Украине 3 9.04.2021, 21:17

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Путин позвонил Эрдогану.

Турция направила участникам конвенции Монтре уведомление о проходе военных кораблей США из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Об этом российскому пропагандистскому агентству ТАСС сообщили в посольстве РФ в Турции, передает Liga.net.

Президент страны-агрессора Владимир Путин созвонился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, стороны среди прочего обсудили ситуацию на украинском Донбассе и конвенцию Монтре.

Путин, говорят в Кремле, изложил Эрдогану российские подходы к разрешению конфликта. Он подчеркнул безальтернативность минских соглашений, которые, на его взгляд, Украина не выполняет. Путин снова заявил о неких "провокационных действиях" Украины на линии соприкосновения, не приведя никаких деталей или доказательств.

"В связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала с российской стороны акцентирована важность сохранения в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности действующего режима Черноморских проливов согласно положениям конвенции Монтре 1936 года", – говорится в сообщении Кремля.

Пресс-служба президента Турции ничего не сообщает о разговоре.

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