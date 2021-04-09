закрыть
9 апреля 2021, пятница, 23:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусской контрабандой сигарет могут заинтересоваться международные табачные производители

15
  • 9.04.2021, 21:50
  • 8,948
Белорусской контрабандой сигарет могут заинтересоваться международные табачные производители

С начала 2021 года на границе с ЕС задержано около 5 млн контрабандных сигарет из Беларуси.

В British American Tobacco, Imperial Tobacco, Japan Tobacco International и Philip Morris направлены письма с предложением дать оценку практик, применяемых партнерами компаний в Беларуси, внутренним регламентам международных производителей.

Такими регламентами предусматривается недопустимость контрабанды и нарушений прав работников предприятий, отмечает AFN. В письмах также отмечается, что даже легальные поступления от торговли табачными изделиями через акцизные отчисления используются для финансирования репрессий против мирных граждан.

«Беларусь является одним из основных поставщиков контрабандных сигарет в Россию и страны Европы. Согласно результатам исследования табачного рынка, проведенного Nielsen, доля нелегальных сигарет в России увеличилась с 0,3% в 2012 году до 7% в 2020 году. С начала 2021 года на границе с Европейским союзом задержано около 5 млн контрабандных сигарет из Беларуси», – прокомментировал решение обратиться к большой тройке Анатолий Котов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина