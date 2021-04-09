Белорусской контрабандой сигарет могут заинтересоваться международные табачные производители

Белорусской контрабандой сигарет могут заинтересоваться международные табачные производители15
- 9.04.2021, 21:50
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С начала 2021 года на границе с ЕС задержано около 5 млн контрабандных сигарет из Беларуси.
В British American Tobacco, Imperial Tobacco, Japan Tobacco International и Philip Morris направлены письма с предложением дать оценку практик, применяемых партнерами компаний в Беларуси, внутренним регламентам международных производителей.
Такими регламентами предусматривается недопустимость контрабанды и нарушений прав работников предприятий, отмечает AFN. В письмах также отмечается, что даже легальные поступления от торговли табачными изделиями через акцизные отчисления используются для финансирования репрессий против мирных граждан.
«Беларусь является одним из основных поставщиков контрабандных сигарет в Россию и страны Европы. Согласно результатам исследования табачного рынка, проведенного Nielsen, доля нелегальных сигарет в России увеличилась с 0,3% в 2012 году до 7% в 2020 году. С начала 2021 года на границе с Европейским союзом задержано около 5 млн контрабандных сигарет из Беларуси», – прокомментировал решение обратиться к большой тройке Анатолий Котов.