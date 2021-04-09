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Байден потребовал у Конгресса $715 млрд на оборону и сдерживание РФ

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  • 9.04.2021, 22:26
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Байден потребовал у Конгресса $715 млрд на оборону и сдерживание РФ
Джозеф Байден
фото: ap photo/m. rourke

Об этом свидетельствует проект бюджета США на 2022 финансовый год.

Президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить на военные нужды страны $715 млрд, свидетельствует проект бюджета на 2022 финансовый год на сайте Белого дома.

«Запрос отдает приоритет необходимости противодействовать угрозе со стороны Китая, а также сдерживать дестабилизирующее поведение России», — указано в документе.

Среди других целей финансирования Пентагона указаны поддержка оборонных исследований, оптимизация военного судостроения и модернизация сил ядерного сдерживания. Финансирование в таком объеме должно способствовать и борьбе с возникающими биологическими угрозами, говорится в проекте.

Сумма, которую Байден просит выделить на военные нужды, оказалась на $7 млрд меньше по сравнению с запросами предыдущей администрации: Дональд Трамп планировал в случае победы на выборах предоставить Пентагону $722 млрд, напомнил Bloomberg.

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