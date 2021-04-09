Лукашенковский суд дал белоруске 15 суток за кофе в McDonald’s 9 9.04.2021, 22:06

11,928

Идиотское решение вынес судья Дмитрий Карсюк.

Сегодня, 9 апреля, в суде Фрунзенского района столицы рассмотрели дело против Виктории Лабасовой. Женщину задержали 27 марта вместе с сестрой Дарьей Бурдейко на улице Сурганова, сообщает «Вясна».

Сестры пили кофе в «McDonald’s» на летней террасе. К ним подошли милиционеры и попросили показать документы, которых они с собой не имели. Их задержали. Сестер отвезли в разные РУВД и составили протоколы за пикетирование в группе 15 человек.

Позже Викторию выпустили, так как у нее есть несовершеннолетний сын, а Дарью перевезли в ИВС.

Сегодня Виктория пришла в суд по повестке, ее дело рассматривала судья Алла Скуратович. По ч. 1 ст. 24.23 КоАП судья назначила Виктории штраф 2610 рублей (90 базовых).

Дарью Бурдейко осудили еще 29 марта в суде Центрального района. Судья Дмитрий Карсюк арестовал ее на 15 суток.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».