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Лукашенковский суд дал белоруске 15 суток за кофе в McDonald’s

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  • 9.04.2021, 22:06
  • 11,928
Лукашенковский суд дал белоруске 15 суток за кофе в McDonald’s

Идиотское решение вынес судья Дмитрий Карсюк.

Сегодня, 9 апреля, в суде Фрунзенского района столицы рассмотрели дело против Виктории Лабасовой. Женщину задержали 27 марта вместе с сестрой Дарьей Бурдейко на улице Сурганова, сообщает «Вясна».

Сестры пили кофе в «McDonald’s» на летней террасе. К ним подошли милиционеры и попросили показать документы, которых они с собой не имели. Их задержали. Сестер отвезли в разные РУВД и составили протоколы за пикетирование в группе 15 человек.

Позже Викторию выпустили, так как у нее есть несовершеннолетний сын, а Дарью перевезли в ИВС.

Сегодня Виктория пришла в суд по повестке, ее дело рассматривала судья Алла Скуратович. По ч. 1 ст. 24.23 КоАП судья назначила Виктории штраф 2610 рублей (90 базовых).

Дарью Бурдейко осудили еще 29 марта в суде Центрального района. Судья Дмитрий Карсюк арестовал ее на 15 суток.

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