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Продажи новых авто в Беларуси по итогам квартала снизились на 43,5%

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  • 9.04.2021, 22:38
Продажи новых авто в Беларуси по итогам квартала снизились на 43,5%
иллюстрационное Фото

Кризисные тенденции в стране усиливаются.

По данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) за первый квартал автодилеры продали 9057 новых авто. Год назад этот показатель превысил 16 тыс. единиц. Падение продаж составило 43,5%. За весь прошлый год было продано 52 768 автомобилей. По сравнению с 2019 годом это -18,2%.

Такая динамика первого квартала во многом обусловлена всплеском продаж в марте прошлого года, когда в период девальвации рубля белорусы скупили все складские запасы дилеров.

Падение продаж начались с апреля 2020 года, пишет belretail.by. Основными причинами данного тренда эксперты называют снижение доходов населения, изменение покупательских приоритетов и сворачивание автокредитования.

В 2021 году экономические настроения белорусов не улучшились. Согласно последним данным опроса Нацбанка, большинство населения нашей страны ожидает в будущем инфляцию и рост цен, воздерживается от совершения крупных покупок и предпочитает хранить сбережения в наличности.

Кризисные тенденции в Беларуси усиливаются, что в первую очередь сказывается на продажах дорогих товаров. Скорее всего падение рынка новых автомобилей в этом году продолжится. Возможно некоторые дилеры закроются, т.к. продажи автомобилей останутся на нулевом уровне.

Так ни одной машины не продали в Беларуси за первый квартал такие марки, как «Шевроле-Нива», Mitsubishi, MINI, Maserati и Ford.

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