Стало известно, кому медики рекомендуют делать COVID-вакцинацию не в руку 4 1.05.2021, 8:11

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Специалисты назвали альтернативную часть тела для прививок.

Большинство людей знакомы с обычной процедурой вакцинации против COVID-19 — это быстрый укол в плечо, но есть менее известное место на теле, где вакцина также разрешена для инъекций, и вот почему, пишет nv.ua.

Альтернативным местом для вакцинации является бедро, его могут предложить если человек страдает от лимфедермы обеих рук или если у пациента есть риск развития этого заболевания.

Лимфедема — это хроническое и болезненное состояние, вызывающее отек частей тела. Он может развиться, например, у пациентов с раком груди, которым требуется операция по удалению лимфатических узлов на руке.

Если вы попадаете в одну из перечисленных ниже категорий и думаете, что вам лучше ввести вакцину Covid-19 в бедро, а не в руку, лучше сначала обсудить это со своим врачом.

В клинических испытаниях вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech у некоторых участников наблюдались опухшие лимфатические узлы в области подмышек или шеи через два-четыре дня после вакцинации на той же стороне, где была сделана прививка в руку.

Это нормальный краткосрочный побочный эффект, означающий, что организм реагирует на вакцину. В случае Moderna средняя продолжительность набухания составляла от одного до двух дней, а у тех, кто получал Pfizer-BioNTech, она длилась в среднем 10 дней.

Однако этот побочный эффект может вызывать беспокойство у пациентов с лимфедемой или с риском лимфедемы.

Иммунный ответ также может быть менее эффективным, если укол вводится в руку без лимфатических узлов или руку с нарушенным лимфодренажем.

Центры вакцинации Covid-19 в первую очередь делают людям вакцинацию рук: это быстро, эффективно и нет необходимости искать отдельную комнату, чтобы раздеться.

Поскольку подавляющее большинство людей будут получать инъекции в руки, на некоторых участках вакцинации может не быть персонала, обученного делать инъекции в бедро.

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