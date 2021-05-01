В Гонконге обнаружили штамм коронавируса неизвестного происхождения 1.05.2021, 8:41

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Вирус нашли у 39-летней домработницы родом с Филиппин.

В Гонконге власти отправили на трехнедельный карантин жителей 52-этажного дома после того, как у одного из них обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом пишет South China Morning Post.

Вирус нашли у 39-летней домработницы родом с Филиппин, которая никуда не выезжала из Гонконга с 2019 года. Прежде чем отправить жителей дома на карантин, у них у всех поголовно взяли анализы.

Это первый случай выявления в Гонконге нового штамма коронавируса, подвергшегося мутации, происхождение которого неизвестно. Заразилась также 10-месячная дочь человека, который нанял домработницу.

Источник заражения женщины пока не нашли. В ее анализах обнаружили мутации N501Y и E484K, которые также присутствуют в южноафриканском и бразильском штаммах. Чтобы точно установить вариант, нужны дополнительные исследования.

Власти Гонконга приказали до 9 мая протестировать всю наемную прислугу иностранного происхождения, передает Bloomberg. Исключение сделают для тех, кто не позднее чем за 14 дней до этого получил вторую дозу вакцины.

Власти также установили места, где бывала домработница во время инкубационного периода. Всех, кто там находился в те же дни, обязали сдать анализы.

До этого новые штаммы коронавируса в Гонконге находили только у людей, которые в последнее время выезжали за пределы региона. Речь шла о британских и южноафриканских вариантах.

Всего за время пандемии в Гонконге заразились 11 770 человек, 209 из них умерли.

Новые мутировавшие штаммы коронавируса отличаются высокой заразностью, хотя и не вызывают более тяжелое течение болезни. От одного из таких вариантов сейчас страдает Индия, где ежедневно выявляют сотни тысяч новых случаев заражения.

29 апреля главный санитарный врач Китая заявил, что индийский штамм обнаружили в нескольких городах страны, но не уточнил в каких.

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