«Одно неверное движение — и можно неудачно попить чайку»: как Лукашенко готовит свою ликвидацию 34 1.05.2021, 8:51

24,474

В истории с «заговором» диктатор допустил две стратегические ошибки.

Призванный расставить все точки над «і» фильм о «заговоре» против Лукашенко действительно многое прояснил. Теперь даже те, кто слегка сомневался в литературоведе-террористе, окончательно поняли всю бессмысленность истории, пишет «Салідарнасць».

Но власти все же совершили стратегическую ошибку, когда задумали разыграть сюжет «покушения» на Лукашенко. Да еще и сделать его настолько абсурдным. Весь этот заговор только на первый взгляд кажется таким смешным. Однако его последствия далеко не так безобидны. В первую очередь для самого Лукашенко.

Во-первых, надо понимать, что постоянное педалирование темы покушения — такое себе занятие. Рассказанные на все лады (да еще и закрепленные посредством фильма с таким заманчивым названием) сценарии покушения наверняка могут родить в чьей-то голове вполне недвусмысленные позывы. А абсурдность сюжета прямо-таки подмывает написать что-то более правдоподобное и «показать класс».

Опять же хорошо бы понимать, кто автор шедевров про 150 джипов с литовской границы и погреба для сынишек? Потому что если это спонтанная импровизация самого вождя, под которую все остальные вынуждены были подстроиться, то это одна история.

Если же сценарий был предложен «верными товарищами при погонах», то на месте Лукашенко стоило бы задуматься: а такие ли они «верные»? Потому что явно попахивает идеологической диверсией по подрыву авторитета власти.

Впрочем, не будем кидать голословные обвинения в адрес соратников Лукашенко — в конце концов, естественный (вернее, неестественный) отбор в рядах приближенных к телу тоже мог дать свои плоды такой причудливой конфигурации.

Однако не надо забывать и о тех, кого такая незамысловатая сюжетная линия могла бы заставить обидеться за честь мундира. Потому что неприятно это, когда тебя и структуру, которую ты представляешь, выставляют в таком свете. А обидчивые товарищи при погонах — это уже не «пушкинист» в погребах.

Ну и самая главная ошибка Лукашенко — идея в случае своего устранения оставить Совбезу полномочия президента. По сути это заложенная мина под собственную же безопасность. Потому что одно дело, когда президентский пост светит единственному человеку (тому же премьеру), и совсем другое — сразу десятку, почти за каждым из которых целое силовое ведомство.

Опять же не стоит забывать, что многие члены Совбеза плотно ориентированы на российский вектор. В общем, количество выгодаполучателей растет как на дрожжах. Одно неверное движение в союзном направлении — и можно очень неудачно попить чайку.

Вот и получается, что Лукашенко мало того, что подбросил идею, так еще и расширил круг заинтересованных. Прямо скажем, не самая разумная тактика. Тут даже литературовед Федута не нужен, чтобы объяснить, какой может быть развязка этого сюжета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».