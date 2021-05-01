Пастор церкви «Новая Жизнь»: У Беларуси есть очень мощный ресурс 1 1.05.2021, 8:59

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Перемены обязательно произойдут.

Пастор церкви "Новая Жизнь" Вячеслав Гончаренко дал интервью "Радыё Свабода".

Сайт Charter97.org публикует отдельные фрагменты из интервью:

"Голос Церкви - это совесть нации. Церковь всегда будет говорить правду, она всегда будет изобличать беззаконие. Мы это делали всегда, и неважно при каком правительстве мы будем жить."

"Мы могли бы найти себе развлечения, уехать в другие страны, не думать ни о чем. Но мы хотим быть здесь. Мы видим, что Бог имеет план для этой страны, Бог не закончил с этой страной, Он только начинает. У Беларуси, несмотря на все страдания, прекрасная судьба. Она похожа на Золушку."

"В нашей церкви есть люди, которые также пострадали. В том числе те, кто к политическим вопросам не имели никакого отношения, просто шли на работу. Одного человека остановили, через трое суток вернули всего избитого, жена не знала, где он находится, есть маленький ребенок. Что это такое? Мы не просто где-то в стороне знаем, что происходит, я думаю, что мы знаем эту боль. Мы знали ее и до этих событий. Я думаю, что мы одни из первых, кто пострадали от этого указа о "несанкционированных собраниях". Как вести себя, когда ты приходишь за разрешением, а тебе говорят: "Ну, мы считаем это нецелесообразным". Тогда что, просто распустить церковь?"

"У Беларуси есть очень мощный ресурс - ум, характер, трудоспособность нашего народа. Есть страны, у которых нет вообще никаких ресурсов. Я был в Южной Корее, одна из таких стран, но посмотрите, как они процветают. Это не проблема, не нужно думать, что нам из-за этого нужны Россия или Запад. Народ, который объединен, который любит, в котором есть уважение, который живет в безопасности, в котором открываются творческие способности, может сделать Беларусь такой страной, что весь мир пожелает с нами иметь дело."

"У Бога есть великая судьба для Беларуси. Нас ожидает великое и прекрасное будущее, оно будет связано с духовным возрождением. Все вещи, которые произошли, происходят неслучайно, если смотреть глазами Бога. Наш народ дошел до точки, где мы можем сказать, что больше ничего не можем сделать. У нас нет юридических возможностей, физических сил тоже нет, но мы и не хотим физически бороться, наши эмоциональные силы страдания тоже подорвали. Когда мы доходим до точки, где можно сказать "Это невозможно" - как раз это время попробовать возложить надежду на Бога. И перемены произойдут благодаря тому, что Бог их Сам сделает. Это будет как величайшая награда, когда белорусский народ возродится, это будет связано с духовным возрождением. Мы видим тенденцию, что люди потянулись к правде. Время оставить прошлое и грех, время, чтобы наши сердца устремились к Господу как к единственной надежде. И мы как церковь стоим, чтобы указать нашему народу поднять свой взор к Небесам, и пусть оттуда придет наша помощь, как написано в 120 псалме."

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