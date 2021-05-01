Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана: что еще стало известно 3 1.05.2021, 9:12

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фото: theworldnews.ne

Каждая из сторон выдвигает свои версии.

На границе Кыргызстана и Таджикистана конфликт жителей приграничных сел 29 апреля перерос в вооруженное столкновение. Стороны возложили ответственность за него друг на друга. В ночь на 30 апреля главы внешнеполитических ведомств двух стран объявили о полном прекращении огня, отводе личного состава и боевой техники к местам постоянной дислокации, пишет "Настоящее Время".

В результате инцидента с кыргызской стороны, по официальным данным, пострадали 154 человека, погиб – 31. Власти Таджикистана официальные данные по пострадавшим и погибшим не обнародовали, однако, как сообщает таджикская служба Радио Свобода со ссылкой на источники, им известно о восьми погибших. По данным издания "Азия-Плюс", жертвами конфликта стали 10 граждан Таджикистана, более 90 ранены.

Что предшествовало конфликту?

Причиной конфликта на границе стал водораспределительный пункт "Головной" Торткульского водохранилища. Этот водозабор расположен на неописанном участке границы. Обе страны называют его своим, поскольку он является важным объектом, обеспечивающим водой земледельцев двух стран. Первый в этом году конфликт вокруг "Головного" произошел еще 17 апреля. Тогда кыргызстанцы начали ремонтные работы на водозаборе, однако жители таджикской стороны выразили протест. Произошла словесная перепалка и закидывание камнями, в итоге работы были приостановлены. Этот инцидент местные власти и силовики урегулировали мирно – путем переговоров.

Через неделю пограничники Таджикистана задержали двух жителей Лейлекского района Кыргызстана, которые строили швейных цех близ таджикской границы. После переговоров их отпустили, а вместе с ними – еще шестерых кыргызстанцев, которых задержали, как утверждается, за незаконное пересечение границы. Через несколько дней появилась информация о том, что два школьника из таджикистанского Воруха были избиты кыргызскими пограничниками. Государственная пограничная служба Кыргызстана назвала эту информацию не соответствующей действительности. Бишкек и Душанбе по этим двум инцидентам обменялись дипломатическими нотами.

Что произошло 28 и 29 апреля. Версии сторон

28 апреля на столбах возле водозабора "Головной", по версии кыргызских пограничников, таджикская сторона начала ставить камеры видеонаблюдения. Пограничники потребовали приостановить эти работы, но примерно в 12:25 "в таджикском селе Ходжа-Ало был произведен выстрел, предположительно из охотничьего ружья". Госкомитет национальной безопасности Таджикистана сообщил, что конфликт произошел "при подстрекательстве граждан Кыргызстана".

Переговоры представителей пограничных ведомств двух стран ни к чему не привели. Позже жители кыргызского приграничного села начали спиливать столб с установленной на нем видеокамерой. В результате на месте с обеих сторон собрались около 100-150 человек, которые начали забрасывать друг друга камнями.

Рано утром 29 апреля обстановка на границе обострилась. Как утверждает кыргызская сторона, таджикистанцы в селе Кочо-Бою (Кыргызстан) начали закидывать камнями дома некоторых жителей, после чего из охотничьих ружей неизвестные стреляли в проезжающие машины. В селе Кок-Таш (Кыргызстан) также были слышны выстрелы. По версии таджикских властей, в тот день "военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан", они обвинили Кыргызстан в нарушении соглашений и "попытках незаконного захвата водораспределительного пункта "Головной".

"Все ночь стреляли как на войне". Что говорят о приграничном конфликте в Кыргызстане и в Таджикистане:

Перестрелка на границе продолжалась, по некоторым данным, до полуночи. Кыргызская служба Радио Свобода сообщает о более чем 20 тысячах эвакуированных жителей приграничных сел Баткенского и Лейлекского районов, десятках сгоревших домов, магазинов и автозаправочных станций, а также нескольких погранзаставах. Местные власти уточняют данные. Таджикская служба Радио Свобода указывает, что власти эвакуируют граждан из сел Ходжа-Ало (Таджикистан) и Сомониен (Таджикистан).

30 апреля сообщалось о перестрелке в селе Кызыл-Бел (Кыргызстан) на кыргызско-таджикской границе, которая произошла в 16:15 и продлилась примерно час. Сейчас обстановка стабильная, сообщили источники в Государственной пограничной службе Кыргызстана изданию Kaktus.Media.

Как освещали конфликт стороны

Приграничный район, где произошел конфликт, находится в более чем 730 км от Бишкека и свыше 440 км – от Душанбе, при этом добраться туда быстрее и легче из кыргызской столицы. Из-за этого освещать события на месте было больше возможностей у журналистов Кыргызстана, однако прибыли они туда из Бишкека только ко второй половине 29 апреля.

Официальные власти двух стран днем ограничились одним пресс-релизом, после чего хранили молчание до первых результатов переговоров между сторонами. Таджикские власти до сих пор не дали официальной информации о погибших и пострадавших, на сайте президента Эмомали Рахмона опубликовано только два сообщения, одно из которых посвящено переговорам с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым вокруг событий на границе.

"Лидер нации проинформировал Президента Республики Узбекистан о мерах, предпринимаемых таджикской стороной для снятия напряженности на линии границы и разрешения возникшей ситуации дипломатическими путями", – говорится в сообщении. Нет сообщений от ГКНБ и Минздрава, только на сайте МИД Таджикистана опубликовано три сообщения об итогах переговоров по произошедшему на границе конфликту. В основном информация о событиях на границе появляется в таджикском сегменте социальных сетей.

Власти Кыргызстана при этом активно информируют общественность о происходящем. Так, на сайте президента опубликовано восемь сообщений, в основном посвященных урегулированию ситуации на границе. На сайте правительства было девять заметок, есть официальные данные по пострадавшим и погибшим, а также о пострадавших объектах. Последним появилось сообщение о телефонном разговоре президентов Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмона и Садыра Жапарова, которые "договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем и провести очную встречу в Душанбе во второй половине мая текущего года".

Как отреагировали соседи и Россия

Узбекистан одним из первых отреагировал на вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе. МИД страны призвал "к немедленному прекращению столкновений", принятию мер по стабилизации ситуации и решению вопросов путем переговоров. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность приграничным конфликтом и приветствовал достигнутую договоренность о прекращении конфликта.

Россия все это время хранила молчание. 29 апреля представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что они "следят за развитием событий". Утром 30 апреля российские СМИ опубликовали заявление генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася, где говорилось: "В ОДКБ считают, что данный конфликт должен быть прекращен. Его нужно решить мирным путем. Предпринимаются все необходимые меры по урегулированию этого конфликта".

Во второй половине дня 30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов сыграть посредническую роль в разрешении конфликта Кыргызстана и Таджикистана и "он это уже неоднократно демонстрировал". Это заявление появилось уже после того, как стороны договорились об урегулировании конфликта на границе, за исключением небольшой перестрелки в селе Кызыл-Бел.

Российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов в интервью Настоящему Времени указал на "сильное влияние со стороны внешних факторов" и отсутствие "решительного отношения со стороны России". "Если Ташкент выразил свою обеспокоенность, то Москва устами Марии Захаровой только высказала стремление изучить ситуацию. Изучать надо было раньше. Сейчас надо жестко призывать к приостановке военных действий. Почему-то в Москве пока не спешат это делать", – сказал он.

Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет более 970 км, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 504 км. Неопределенная линия границы может быть также причиной конфликтов приграничных поселений. В некоторых селах дома граждан Кыргызстана могут находиться на одной улице, а на другой – граждан Таджикистана.

На территории Кыргызстана находятся два таджикистанских анклава. Внутри и около них постоянно возникают конфликты: из-за земель, воды, незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий. Они сопровождаются перекрытием дорог, массовыми драками, поджогами домов и стрельбой.

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