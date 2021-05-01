Илон Маск назвал необычный способ воссоздать динозавров 5 1.05.2021, 9:41

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У древних ящеров остались «потомки» на Земле.

Илон Маск и его компания Neuralink заявили, что вполне реально создать Парк Юрского периода, где будут разгуливать динозавры. Восстанавливать древних ящеров по ДНК невозможно, так как оно разрушено, но экспертам может помочь их потомок – обычная курица, пишет lenta.ua.

По словам одного из учредителей Neuralink Маска Ходака, генетическое редактирование может дать колоссальные результаты. Планируется создание динозавров разных видов, однако на все процессы нужно минимум 20 лет. Ходак напомнил, что на Земле стремительно уменьшается количество биологических видов и в скором времени это будет все заметнее, по этой причине проект Парк Юрского периода станет необходимостью, так как планете потребуется биологическое разнообразие.

Однако критики не так радужно оценивают проект, напоминая, что это может превратиться в большую проблему для всего человечества. Генная инженерия на сегодняшний день достаточно хорошо развита и не прекращает совершенствоваться, но взять и создать что-либо не получится. Эти процессы и соответствующие эксперименты тщательно контролируются. Neuralink, в свою очередь, предлагает не воссоздавать известных науке динозавров, а открыть новые виды.

Также эксперты обращают внимание и на вымерших представителей фауны, которых просто необходимо воссоздать для природы. Есть много несогласных с данной идеей и они приводят в пример ряд фильмов, показывающих, во что в итоге вылились подобные эксперименты.

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