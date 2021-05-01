В России готовят новый «налог на зарплаты» 8 1.05.2021, 9:48

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Законопроект выходит на финишную прямую.

Озвученная в прошлом году в РФ идея ввести дополнительный сбор с бизнеса, чтобы финансировать выплату пособий по безработице, выходит на финишную прямую, пишет finanz.ru.

В Государственной думе начинают подготовку законопроекта о возрождении системы «страхования занятости», в рамках которой помощь безработным платится за счет взносов с работодателей.

«Единая Россия» планирует вынести соответствующий проект на рассмотрение Думы в осеннюю сессию, сообщил первый замруководителя фракции Андрей Исаев в ходе круглого стола с представителями профсоюзов.

Новая система призвана «обеспечить качественно более высокие услуги по выплате пособий», но переход к ней должен быть «осторожным», чтобы «не ущемить интересы работодателей и работников», сказал Исаев.

Глава «Единой России», зампред СовБеза Дмитрий Медведев на том же совещании признал, что у предлагаемой системы есть «определенные издержки» и бизнесу «эта идея не очень нравится».

«Нужно активно работать с работодателями, - призвал Медведев. - Есть возможность как-то это смягчить, наверное, посмотреть какие-то демпферы для отдельных категорий работодателей или для отдельных категорий работников».

В целом же, по словам Медведева, инструмент - «современный» и «правильный» с точки зрения интересов государства и «распределения финансовой нагрузки на отдельные секторы экономики».

Страховая система помощи безработным действовала в России с 1991 по 2001 год. Пособия выплачивались из Государственного фонда занятости населения (ГФЗН), который наполнялся взносами с зарплат: в 1992 это было 1%, в 1993-96 гг - 2%, в 1996-2001 гг - 1,5%.

От взносов были освобождены силовые ведомства, религиозные объединения, некоторые общественные организации, а потом и индивидуальные предприниматели. С 1996 года фонд начал испытывать трудности, после дефолта 1998 года перестал справляться с выплатами и спустя три года был ликвидирован. Отчисления на пособия включили в единый социальный налог, который просуществовал до 2010 года.

С идеей вернуться к прежней системе в 2017 году выступил занимавший тогда пост главы Минтруда Максим Топилин. По его идее, размер взноса мог бы составить 1% с каждой зарплаты.

Эти отчисления добавились бы к пакету соцвзносов в размере 30% от зарплат, которые уже платит работодатель в ПФР, фонд ОМС и фонд соцстрахования. Еще 13% уходит на подоходный налог, который с 2021 года увеличился до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.

Три года назад идея Топилина быстро утонула, но коронавирусный кризис, оставивший федеральный бюджет с дырой в 4 триллиона рублей, похоже, вернул ее к жизни.

Против введения дополнительных сборов с бизнеса на оплату пособий в прошлом году выступал новый глава Минтруда Антон Котяков.

Страховую систему «убрали для снижения административной нагрузки на бизнес», а ее возрождение может только ухудшить ситуацию на рынке труда, возражал он.

«Ее возвращение потребует понимания объема дополнительных расходов работодателей. Если у бизнеса не будет стимула к открытому порядочному диалогу, и мы не создадим рычага контроля и стимулирования работодателей, то могут появиться неправедные и нечестные схемы в трудовых отношениях», - предупредил Котяков.

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