Не только «тунеядские» тарифы: что изменилось в Беларуси с 1 мая 4 1.05.2021, 11:38

7,186

Новшества, которые начинают действовать уже сегодня.

Портал Naviny.by собрал основные изменения, которые вступают в силу 1 мая 2021 года.

Белорусам дадут четырехдневный отдых

В 2021 году государственные и другие праздники массово совпадают с выходными днями.

1 мая, в субботу, в Беларуси отмечается День труда, а 2 мая, в воскресенье — православная Пасха.

На воскресенье приходится и еще один майский праздник — 9 мая (День Победы).

Радуница, как всегда, будет отмечаться во вторник — в этот раз 11 мая.

Поскольку отработка за понедельник, 10 мая, переносится на субботу, 15 мая, в мае белорусы получат четыре выходных дня — с 8 по 11 мая (с субботы по вторник).

«Тунеядцы» станут полностью платить за газ и отопление

К Дню труда чиновники в очередной раз обновят единую базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике.

Но главное, с начала нового месяца «тунеядцам» придется оплачивать по полным тарифам тепло- и газоснабжение.

Причем не имеет значения, централизованное у них отопление или в доме установлен котел.

До этого таких граждан обязали возмещать сто процентов от стоимости горячего водоснабжения (подогрева воды) в своей квартире или доме.

Чиновники разобрали майские новшества для «тунеядцев» на примере семьи из трех трудоспособных человек, которые живут в обычной двухкомнатной квартире с централизованным теплоснабжением.

БЖД вводит дополнительные поезда

На предстоящие майские праздники и Радуницу со 2 по 11 мая БЖД назначает 69 дополнительных поездов.

Они будут курсировать по наиболее востребованным направлениям.

Это Минск — Брест, Минск — Гомель, Минск — Витебск, Минск — Гродно, Минск — Коммунары, Минск — Пинск, Минск — Светлогорск, Витебск — Брест, Гомель — Витебск, Гродно — Орша — Кричев.

Кроме того, 8, 10 и 11 мая будет увеличено количество мест для проезда пассажиров в поездах № 747/748, 710/709 Минск — Гомель.

Вырастет цена сигарет

Стоимость сигарет увеличится на 5–10 копеек.

Так, некоторые виды сигарет Pall Mall и Rothmans подорожают на 5 копеек.

На 10 копеек вырастет цена отдельных сортов Monte Carlo и Camel.

С начала нового месяца в продаже появятся новые марки сигарет.

Это «Корона Gold» (по 1,5 рубля за пачку), «Корона Kalipso Gold» (по 1,6 рубля за пачку), NZ 8 TF, NZ 10 TF, NZ SAFARI TF, NZ SAFARI 4 TF (все по 1,7 рубля за пачку), Rothmans Click Hit и Camel Studio Shisha (по 2,60 рубля за пачку).

Все цены на сигареты с 1 мая приведены в специальном разделе на сайте МНС.

Начнется регистрация на ЦТ

Регистрация на централизованное тестирование стартует 2 мая.

Пройти ее можно в одном из учреждений образования, которые станут пунктами регистрации. Как правило, это еще и пункты проведения ЦТ.

При регистрации абитуриент подает заявление на одном из государственных языков Беларуси.

Сделать это он может в письменной форме лично. Кроме того, можно подать электронную заявку через сайт Республиканского института контроля знаний.

Здесь есть специальный раздел о ЦТ, который также включает памятку участнику.

После оплаты за прием и оформления документов абитуриенту обязательно нужно подойти в пункт регистрации и лично забрать пропуски на ЦТ по выбранным предметам — не позднее 1 июня.

Вводится запрет на товары Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf

Правительство утвердило перечень импортных товаров, которые запрещены к ввозу и продаже в Беларуси с 5 мая.

Это парфюмерные, косметические и туалетные средства, изделия из пластмасс, легковые автомобили, химическая и нефтехимическая продукция.

Под запретом оказались товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf.

Касательно последнего производителя, речь идет о торговых марках Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8×4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop The Water While Using Me.

Запрет будет действовать полгода.

«Белавиа» расширяет географию полетов в Россию

В мае национальный авиаперевозчик расширит свою карту полетов по российскому направлению.

С 5 мая «Белавиа» станет выполнять рейсы в Самару, а с 7 мая — в Екатеринбург.

Авиакомпания приводит расписание полетов и называет стоимость билетов.

Так, минимальная цена билетов по тарифу light для Самары составит 84 евро в одну сторону и 163 евро — туда-обратно. Для Екатеринбурга: в одну сторону — 143 евро, в обе стороны — 233 евро.

Минчанам начнут отключать горячую воду

Для подготовки тепловых сетей Минска к работе в зимних условиях коммунальные службы станут поэтапно отключать горожанам горячее водоснабжение.

Первые отключения начнутся 12 мая — полный график со списком улиц приведен на сайте Мингорисполкома.

Коммунальщики приносят свои извинения гражданам за неудобства, убеждают, что отключение не превысит 14 дней, и предупреждают о возможных повреждениях теплопроводов во время испытаний.

При обнаружении течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно сообщить диспетчеру филиала «Минские тепловые сети» (тел.: 298 27 27, 298 27 37), диспетчеру ЦДС РУП «Минскэнерго» (тел.: 373 35 24), диспетчеру УП «Минсккоммунтеплосеть» (тел.: 272-78-88) или в ближайшие КУП «ЖЭУ».

Наступает время уплаты подоходного налога

В мае белорусы должны уплатить подоходный налог.

Напомним, подоходный налог ежемесячно берется с доходов граждан. Его платят люди, которые работают по трудовым договорам, договорам гражданско-правового характера.

Сам работник не уплачивает налог — это делает за него организация, где он трудится. Гражданин — наемный работник может увидеть, что он заплатил подоходный налог в размере 13%, из своего расчетного листка.

Однако есть ситуации, когда вносить этот налог люди должны самостоятельно — Naviny.by уже рассказывали, как это сделать правильно.

Если гражданин не уплатит подоходный налог до 1 июня, он будет оштрафован на сумму от 14,5 рубля и более.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».