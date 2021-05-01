Расчехление 1 Иван Преображенский, The Insider

1.05.2021, 10:22

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Иван Преображенский

Как Кремль почувствовал себя хозяином и в итоге потерял Чехию.

Чешское правительство, обнародовав информацию о причастности российской разведки ко взрывам боеприпасов в Чехии в 2014 году, вызвало дипломатическую бурю, которая уже привела к взаимной массовой высылке дипломатов. Эксперт по странам Восточной и Центральной Европы Иван Преображенский объясняет, почему именно сейчас Чехия пошла на обострение с Россией, как чешский президент воюет с собственными спецслужбами и как попытка Москвы диктовать свои интересы привела к обратному результату.

Последние 10 лет Чехия была одним из самых удобных партнеров для Москвы среди стран-членов ЕС, ранее входивших в СССР или Организацию Варшавского договора. Товарооборот, в целом, стабильно рос, и даже введение европейских санкций за аннексию Крыма и начало военных действий на Донбассе не смогло серьезно изменить эту тенденцию. Конечно, из-за пандемии взаимная торговля заметно сократилась, но уже в 2022 году можно было бы ждать ее резкого оживления. Однако политика стала непреодолимым препятствием.

Проблема оказалась в слишком активном вмешательстве России во внутренние дела Чехии. Кремль начал в последние годы чувствовать себя в этой стране как на своем заднем дворе, общаясь с чехами как со своим сателлитом, наподобие некоторых постсоветских республик.

Чехия – парламентская республика, где правительства меняются достаточно часто. Иногда они уходят, проработав от силы год или два, поэтому отмерять периоды в ее политической истории удобнее по президентам. Последний президент, которого избирал парламент, – Вацлав Клаус – был категорически против «огульной критики» России.

В 2013 году, после введения всеобщих выборов главой государства стал экс-премьер Милош Земан, неоднократный гость российского форума «Диалог цивилизаций», который проводил бывший глава РЖД и бывший сотрудник КГБ Владимир Якунин. Во время выборов Земан сделал свое свободное знание русского конкурентным преимуществом, объясняя, что Чехии нужны хорошие отношения не только с партнерами по НАТО и ЕС, но и с такими странами как Россия. В окружении Земана оказалось немало людей, связанных с Россией, включая его ключевого советника Мартина Неедлы, бывшего топ-менеджера «Лукойла» в Чехии.

Вместе с премьером Петром Нечасом (который позже потерял пост из-за коррупционного и секс-скандала), Земан, например, в истории с Pussy Riot занял сторону Кремля. Впрочем, многим в Чехии тогда казалось, что заигрывания с Москвой словами и ограничатся. Зато, дескать, красивые заявления, льстящие Кремлю, можно обменять на вполне реальные экономические дивиденды.

Глубокое проникновение

Уже в 2014 году Земан выступил активным лоббистом российских интересов в Чехии. Речь тогда шла об отмене конкурса на достройку АЭС «Темелин». В финал вышли японско-американская Westinghouse и российско-чешский консорциум MIR.1200, за которым стоял «Росатом». Чешское правительство не рискнуло выбирать между такими сильными претендентами. Однако президент тогда активно, хоть и неудачно, настаивал на проведении нового конкурса.

Земан также стал единственным европейским лидером, который предложил признать Крым российским и говорил о возможности компенсации для Украины. В 2018 году он ставил под сомнение версию британского следствия о России как единственно возможной стране происхождения яда «Новичок», которым пытались отравить Сергея Скрипаля «Петров» и «Боширов» (сотрудники ГРУ Чепига и Мишкин), которых сейчас чешское правительство называет ответственными за взрыв склада боеприпасов около местечка Врбетице, когда погибли два гражданина Чехии.

В 2016 году Милош Земан, его канцелярия и оставшиеся неизвестными русскоязычные лоббисты активно пытались помешать экстрадиции в США российского хакера Евгения Никулина. Жертвой тогда стал глава чешского Минюста Роберт Пеликан, принявший решение о выдаче россиянина, а затем вынужденный уйти в отставку.

В 2017-2018 годах, когда в стране проходили сначала парламентские, а потом президентские выборы (на которых сумел переизбраться Милош Земан) Россия консультировала своих фаворитов. Для Земана, в обход чешского законодательства, был создан «Клуб друзей», который и вел за него агитационную кампанию, что позволило не отчитываться по объему затраченных средств. В числе «друзей», как позднее оказалось, были и выходцы с постсоветского пространства с русскими именами и фамилиями.

Кроме того, Земана фактически поддержала самая заметная национал-популистская партия Чехии «Свобода и прямая демократия», которую возглавляет Томио Окамура, гражданин Чехии чешско-японского происхождения. Земан посетил съезд партии, а тезисы партии Окамуры (на парламентских выборах) и Земана (на президентских) во многом совпадали. После второго тура партия Окамуры перевела все имевшиеся на ее счете деньги нескольким фирмам за оказание консультационных услуг (тем самым нарушив закон, из-за чего платежи и стали публичной историей). Эти компании, как оказалось, были связаны с системой сайтов, которые, по мнению чешских аналитиков, входят в Aeronet – группу дезинформационных пропагандистских медиа, продвигающих в Чехии, в том числе, интересы России.

Одновременно чешская разведка BIS стала с завидной регулярностью предупреждать о росте шпионской российской и китайской активности на территории Чехии. А затем появилась информация, о том, что чехам удалось выявить на своей территории целый хакерский центр, работавший в том числе в других европейских странах.

Сами себя выгнали

Собственно, главной проблемой для Чехии и было стремление превратить ее в хаб для операций российской разведки по всей Европе. Раздутый штат посольства России, одного из самых многочисленных в Европе и даже в мире, лишний раз свидетельствовал о том, что именно так дело и обстоит. А влияние на Прагу, в целом, сводилось к получению оттуда технологий (перед пандемией экспорт из Чехии в Россию машин, станков и аппаратуры превышал $2 млрд в год) и стремлении не допустить разрушения российского хаба.

Однако Кремль стремительно терял адекватность в отношениях с чехами. Робкие попытки вернуться к партнерским отношениям отметались. Москва давила все сильнее, прибегая и к помощи своих лоббистов внутри Чехии. Затем подряд грянуло несколько «исторических» скандалов, самый громкий из которых был связан с решением муниципалитета столичного района Прага 6 снести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который сами чехи же и установили в 1980 году. Сомневавшиеся в необходимости такого решения проголосовали за него после абсолютно оскорбительного, высокомерного письма даже не российского МИДа, а тогдашнего министра культуры Владимира Мединского. Откровенный диктат Москвы стал выглядеть вызывающе. Наиболее активно лоббистским пророссийским активностям противодействовали предыдущий глава МИД Томаш Петржичек и чешские спецслужбы, чем явно раздражали Милоша Земана.

К 2021 году раздражение этой кремлевской политикой было в чешском обществе и правящем классе очень высоким, даже среди тех, кто был настроен, в целом, на сотрудничество с Россией. Все случилось почти мгновенно. Возможно, правительство Чехии пыталось вести с Россией неформальные переговоры по делу о взрывах во Врбетицах, но вынуждено было опубликовать информацию, опасаясь, что она будет предана гласности журналистами-расследователями.

Еще недавно вице-премьер Ян Гамачек собирался в Москву за вакциной «Спутник V», а чешский министр торговли Карел Гавличек увольнял куратора атомной промышленности в связи с его нежеланием допускать Россию к новому конкурсу — теперь на достройку АЭС «Дукованы» как минимум на $6 млрд. Милош Земан же требовал по обоим вопросам учесть интересы России и писал письма о помощи в вакцинации Владимиру Путина.

Но публикация данных расследования все резко изменила. Не только потому, что Чехия выслала 18 российских дипломатов, а потом успешно добилась еще и паритета численности сотрудников посольств в Москве и Праге. Просто все так устали от российского давления, что никто не стал защищать Кремль.

В Чехии все так устали от российского давления, что никто не стал защищать Кремль

Оказалось, что даже косвенно защищать Россию в Чехии, кроме президента Милоша Земана и его друга-националиста Томио Окамуры, не готов практически ни один действующий политик. Страна развернулась к своим стратегическим союзникам по ЕС и НАТО, вспомнив о том, что сотрудничество с Россией для нее только опция, а не обязанность, в отличие от 1968 года, когда по улицам Праги ехали советские танки.

Полномочия Милоша Земана истекают в 2023 году. Баллотироваться на третий срок он не имеет права, да и здоровье не позволит. Но шансы доработать до конца срока у него велики, несмотря на обвинения в измене интересам Чехии. В нынешнем составе нижняя палата чешского парламента, в отличие от верхней - Сената, не наберет необходимые 3/5 голосов даже для начала процедуры импичмента. Единственный риск для Земана, в этом смысле, представляют собой осенние выборы, по итогам которых, в том числе из-за скандала вокруг взрывов в Врбетицах, состав парламента, а значит и правительства, может радикально измениться.

Иван Преображенский, The Insider

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