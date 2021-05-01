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Новое преступление режима: вакцинация от COVID-19 в Беларуси фактически провалена

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  • 1.05.2021, 10:23
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Новое преступление режима: вакцинация от COVID-19 в Беларуси фактически провалена

Первую дозу вакцины получили лишь 3% населения.

ервый компонент вакцины против COVID-19 в Беларуси получили более 3% населения, сообщил БелТА главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

«Уже вакцинировано первым компонентом вакцины, в основном это «Спутник V», чуть более 3% населения. Мы ожидаем в ближайшее время, не далее чем на следующей неделе, поступления почти 500 тысяч доз вакцины «Спутник V», произведенной на предприятии «Белмедпрепараты», поэтому темпы вакцинации будут нарастать», — сказал Александр Тарасенко.

Темпы вакцинации в Беларуси остаются низкими по сравнению с цифрами в России, Литве и Польше.

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